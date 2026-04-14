İstanbul Karaköy'de mısır satarak geçimini sağlayan Alper Temel, sosyal medyada yayılan görüntülerinin ardından kısa sürede geniş kitleler tarafından tanınan bir fenomene dönüştü, özellikle yabancı turistlerin çektiği videolarla ün kazanan Temel, "yakışıklı mısırcı" olarak anılmaya başlandı.
KISA SÜREDE MİLYONLARCA İZLENME
Karaköy'de tezgah başında kaydedilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan Temel, kısa sürede viral oldu. Paylaşımlar milyonlarca izlenmeye ulaşırken, doğal tavırları ve güler yüzüyle dikkat çeken Temel'in ünü Türkiye sınırlarını aştı.
FARKLI ÜLKELERDEN MISIRCI TURU
Rusya, İspanya ve Romanya başta olmak üzere birçok ülkeden turistlerin Temel'i görmek için Karaköy'e geldiği görüldü. Sosyal medyada bu ziyaretlerin organize edildiğine dair iddialar da gündeme gelirken, "mısırcı turu" adı altında bazı tur programlarının oluşturulduğu öne sürüldü.
KADINLARDAN YOĞUN İLGİ
Artan popülerliğin ardından TikTok'ta canlı yayın açmaya başlayan Temel, kısa sürede on binlerce izleyiciye ulaştı. Özellikle kadın kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği yayınlarda gönderilen sanal hediyeler dikkat çekti. İddialara göre bazı izleyiciler tek seferde binlerce hediye gönderirken, Temel'in yalnızca bir canlı yayında yaklaşık 1 milyon TL gelir elde ettiği öne sürüldü. Bu rakamlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
80 MİLYON İZLENME
Alper Temel'in hayatı, yabancı turistlerin çektiği kısa videolarla tamamen değişti. İlk olarak Endonezyalı ve Latin Amerikalı turistlerin paylaşımlarıyla dikkat çeken görüntüler, milyonlarca izlenmeye ulaştı. Ardından Rus bir fenomenin paylaştığı video yaklaşık 80 milyon izlenmeye ulaşarak büyük bir çıkış yakaladı.
SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ
Bugün Rusya'dan Güney Kore'ye, Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar geniş bir hayran kitlesine ulaşan Temel, sosyal medyanın hayatları nasıl değiştirebildiğinin en güncel örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Tüm bu şöhrete rağmen Karaköy'deki mütevazı tezgahında çalışmayı sürdüren genç fenomen, hem turistlerin hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.