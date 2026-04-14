CANLI YAYIN
Geri

"Yakışıklı Mısırcı" Alper Temel servet kazandı: Dünyanın dört bir yanından ilgi

İstanbul Karaköy’de mısır satarken görüntüleri viral olan Alper Temel, kısa sürede uluslararası bir fenomene dönüştü. Turistlerin akın ettiği genç satıcının, sosyal medya yayınlarından elde ettiği gelir ise dudak uçuklattı. İlk canlı yayında yaklaşık 1 milyon TL kazandığı iddia edildi. Sıradan bir tezgahtan dünya çapında üne uzanan hikayesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Yakışıklı Mısırcı" Alper Temel servet kazandı: Dünyanın dört bir yanından ilgi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Karaköy'de mısır satarak geçimini sağlayan Alper Temel, yabancı turistlerin çektiği videolarla sosyal medyada viral oldu ve 'yakışıklı mısırcı' olarak tanındı.
  • Rus bir fenomenin paylaştığı video yaklaşık 80 milyon izlenmeye ulaşırken, Temel'in görüntüleri Rusya, İspanya ve Romanya başta olmak üzere birçok ülkede yayıldı.
  • Temel'in açtığı TikTok canlı yayınlarında özellikle kadın kullanıcılar yoğun ilgi gösterdi ve sanal hediyeler gönderdi.
  • Farklı ülkelerden turistler Temel'i görmek için Karaköy'e gelmeye başladı ve sosyal medyada 'mısırcı turu' adı altında tur programları oluşturulduğu iddia edildi.
  • Temel tüm şöhretine rağmen Karaköy'deki tezgahında mısır satmaya devam ediyor.

İstanbul Karaköy'de mısır satarak geçimini sağlayan Alper Temel, sosyal medyada yayılan görüntülerinin ardından kısa sürede geniş kitleler tarafından tanınan bir fenomene dönüştü, özellikle yabancı turistlerin çektiği videolarla ün kazanan Temel, "yakışıklı mısırcı" olarak anılmaya başlandı.

Karaköy’ün viral mısırcısı Alper Temel rekor kırıyor: 1 Milyon TL iddiası!

KISA SÜREDE MİLYONLARCA İZLENME

Karaköy'de tezgah başında kaydedilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan Temel, kısa sürede viral oldu. Paylaşımlar milyonlarca izlenmeye ulaşırken, doğal tavırları ve güler yüzüyle dikkat çeken Temel'in ünü Türkiye sınırlarını aştı.

FARKLI ÜLKELERDEN MISIRCI TURU

Rusya, İspanya ve Romanya başta olmak üzere birçok ülkeden turistlerin Temel'i görmek için Karaköy'e geldiği görüldü. Sosyal medyada bu ziyaretlerin organize edildiğine dair iddialar da gündeme gelirken, "mısırcı turu" adı altında bazı tur programlarının oluşturulduğu öne sürüldü.

KADINLARDAN YOĞUN İLGİ

Artan popülerliğin ardından TikTok'ta canlı yayın açmaya başlayan Temel, kısa sürede on binlerce izleyiciye ulaştı. Özellikle kadın kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği yayınlarda gönderilen sanal hediyeler dikkat çekti. İddialara göre bazı izleyiciler tek seferde binlerce hediye gönderirken, Temel'in yalnızca bir canlı yayında yaklaşık 1 milyon TL gelir elde ettiği öne sürüldü. Bu rakamlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

80 MİLYON İZLENME

Alper Temel'in hayatı, yabancı turistlerin çektiği kısa videolarla tamamen değişti. İlk olarak Endonezyalı ve Latin Amerikalı turistlerin paylaşımlarıyla dikkat çeken görüntüler, milyonlarca izlenmeye ulaştı. Ardından Rus bir fenomenin paylaştığı video yaklaşık 80 milyon izlenmeye ulaşarak büyük bir çıkış yakaladı.

SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

Bugün Rusya'dan Güney Kore'ye, Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar geniş bir hayran kitlesine ulaşan Temel, sosyal medyanın hayatları nasıl değiştirebildiğinin en güncel örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Tüm bu şöhrete rağmen Karaköy'deki mütevazı tezgahında çalışmayı sürdüren genç fenomen, hem turistlerin hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Dilara Erkal’ın arşivinden İbrahim Erkal: "Baba şefkatinin en güzel hali"
SONRAKİ HABER

Dilara Erkal’ın arşivinden İbrahim Erkal

 Sevinç Yıldız’dan Raif Dinçkök’e karşı atak: 16 Nisan’da kritik duruşma!
ÖNCEKİ HABER

16 Nisan’da kritik duruşma!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler