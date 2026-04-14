Artan popülerliğin ardından TikTok'ta canlı yayın açmaya başlayan Temel, kısa sürede on binlerce izleyiciye ulaştı. Özellikle kadın kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği yayınlarda gönderilen sanal hediyeler dikkat çekti. İddialara göre bazı izleyiciler tek seferde binlerce hediye gönderirken, Temel'in yalnızca bir canlı yayında yaklaşık 1 milyon TL gelir elde ettiği öne sürüldü. Bu rakamlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Alper Temel'in hayatı, yabancı turistlerin çektiği kısa videolarla tamamen değişti. İlk olarak Endonezyalı ve Latin Amerikalı turistlerin paylaşımlarıyla dikkat çeken görüntüler, milyonlarca izlenmeye ulaştı. Ardından Rus bir fenomenin paylaştığı video yaklaşık 80 milyon izlenmeye ulaşarak büyük bir çıkış yakaladı.

SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ

Bugün Rusya'dan Güney Kore'ye, Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar geniş bir hayran kitlesine ulaşan Temel, sosyal medyanın hayatları nasıl değiştirebildiğinin en güncel örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Tüm bu şöhrete rağmen Karaköy'deki mütevazı tezgahında çalışmayı sürdüren genç fenomen, hem turistlerin hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.