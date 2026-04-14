(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

Raif Dinçkök, bir zamanlar magazin dünyasının en çapkın isimleri arasında yer aldı. Birbirinden ünlü isimlerle anıldı. Ardından cemiyet hayatının güzel kadınlarından Esra Dinçkök ile evlilik yaptı. Ancak iddiaya göre ikilinin evliliği ünlü iş insanının çapkınlığı yüzünden sona erdi. Raif Dinçkök, 2021'de 19 yıllık eşi Esra Dinçkök'ten boşandı. İki oğlu olan Dinçkök'ün adı bu kez sıra dışı bir babalık olayıyla gündem oldu. Her şey ressam Sevinç Yıldız'ın iddiasıyla başladı. Yıldız, Raif Dinçkök'ten İris Sera (1.5) adında bir kızı olduğunu söyledi. Dava açtı. Küçük kızın ünlü iş insanının çocuğu olduğu Adli Tıp Kurumu'nun DNA raporuyla kanıtlandı. Ancak iddiaya göre %99,99 oranında baba olduğu ispatlanan Dinçkök kızını kabul etmedi. Raif Dinçkök, konuyla ilgili sessizliğini korurken, Sevinç Yıldız karşı atağa geçti.