İş insanı Raif Dinçkök ile ressam Sevinç Yıldız arasındaki aşk, 1.5 yaşındaki İris Sera ile mahkemeye taşındı. Anne Yıldız, tüm bilimsel kanıtlara rağmen babalığı kabul etmeyen Dinçkök'e "Kızımı nüfusuna alacak, başka yolu yok" diyerek meydan okudu. Şimdi tüm gözler 16 Nisan'daki kritik duruşmaya çevrildi.
Raif Dinçkök, bir zamanlar magazin dünyasının en çapkın isimleri arasında yer aldı. Birbirinden ünlü isimlerle anıldı. Ardından cemiyet hayatının güzel kadınlarından Esra Dinçkök ile evlilik yaptı. Ancak iddiaya göre ikilinin evliliği ünlü iş insanının çapkınlığı yüzünden sona erdi. Raif Dinçkök, 2021'de 19 yıllık eşi Esra Dinçkök'ten boşandı. İki oğlu olan Dinçkök'ün adı bu kez sıra dışı bir babalık olayıyla gündem oldu. Her şey ressam Sevinç Yıldız'ın iddiasıyla başladı. Yıldız, Raif Dinçkök'ten İris Sera (1.5) adında bir kızı olduğunu söyledi. Dava açtı. Küçük kızın ünlü iş insanının çocuğu olduğu Adli Tıp Kurumu'nun DNA raporuyla kanıtlandı. Ancak iddiaya göre %99,99 oranında baba olduğu ispatlanan Dinçkök kızını kabul etmedi. Raif Dinçkök, konuyla ilgili sessizliğini korurken, Sevinç Yıldız karşı atağa geçti.
Yıldız, şunları söyledi: "Bu ilişki herkesin gözü önünde yaşandı. Herkesin kızımızdan haberi var. Ancak babası bugüne dair kızıyla bir kez bile temas kurmadı. Onu merak etmedi"
Yıldız'ın avukatı Serdar Tokdemir de şu bilgileri verdi: "İris Sera'nın Raif Ali Dinçkök'ün çocuğu olduğuna dair herhangi bir şüphe bulunmadığı bilimsel olarak ispatlandı, dosyaya konuldu. Buna rağmen Raif Dinçkök, babalığı kabul etmiyor. Ancak önümüzdeki karar duruşmasında Dinçkök'ün kızını nüfusuna alması yönünde karar çıkacağını umuyoruz."