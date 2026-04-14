Sevinç Yıldız’dan Raif Dinçkök’e karşı atak: 16 Nisan’da kritik duruşma!

İş insanı Raif Dinçkök ile ressam Sevinç Yıldız arasındaki aşk, 1.5 yaşındaki İris Sera ile mahkemeye taşındı. Anne Yıldız, tüm bilimsel kanıtlara rağmen babalığı kabul etmeyen Dinçkök'e "Kızımı nüfusuna alacak, başka yolu yok" diyerek meydan okudu. Şimdi tüm gözler 16 Nisan’daki kritik duruşmaya çevrildi.

Sevinç Yıldız’dan Raif Dinçkök’e karşı atak: 16 Nisan’da kritik duruşma!
  • İş insanı Raif Dinçkök ile ressam Sevinç Yıldız arasındaki ilişkiden dünyaya gelen 1,5 yaşındaki İris Sera için açılan babalık davası 16 Nisan'da karara bağlanacak.
  • Adli Tıp Kurumu'nun DNA raporu Raif Dinçkök'ün %99,99 oranında baba olduğunu kanıtladı ancak Dinçkök babalığı kabul etmiyor.
  • Raif Dinçkök 2021 yılında 19 yıllık eşi Esra Dinçkök'ten boşanmış ve iki oğlu bulunuyor.
  • Anne Sevinç Yıldız, Raif Dinçkök'ün kızıyla bugüne kadar hiç temas kurmadığını ve onu merak etmediğini iddia etti.
  • Avukat Serdar Tokdemir, mahkemenin Dinçkök'ün kızını nüfusuna alması yönünde karar vereceğini umduklarını belirtti.

İş insanı Raif Dinçkök ile ressam Sevinç Yıldız arasındaki aşk, 1.5 yaşındaki İris Sera ile mahkemeye taşındı. Anne Yıldız, tüm bilimsel kanıtlara rağmen babalığı kabul etmeyen Dinçkök'e "Kızımı nüfusuna alacak, başka yolu yok" diyerek meydan okudu. Şimdi tüm gözler 16 Nisan'daki kritik duruşmaya çevrildi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

Raif Dinçkök, bir zamanlar magazin dünyasının en çapkın isimleri arasında yer aldı. Birbirinden ünlü isimlerle anıldı. Ardından cemiyet hayatının güzel kadınlarından Esra Dinçkök ile evlilik yaptı. Ancak iddiaya göre ikilinin evliliği ünlü iş insanının çapkınlığı yüzünden sona erdi. Raif Dinçkök, 2021'de 19 yıllık eşi Esra Dinçkök'ten boşandı. İki oğlu olan Dinçkök'ün adı bu kez sıra dışı bir babalık olayıyla gündem oldu. Her şey ressam Sevinç Yıldız'ın iddiasıyla başladı. Yıldız, Raif Dinçkök'ten İris Sera (1.5) adında bir kızı olduğunu söyledi. Dava açtı. Küçük kızın ünlü iş insanının çocuğu olduğu Adli Tıp Kurumu'nun DNA raporuyla kanıtlandı. Ancak iddiaya göre %99,99 oranında baba olduğu ispatlanan Dinçkök kızını kabul etmedi. Raif Dinçkök, konuyla ilgili sessizliğini korurken, Sevinç Yıldız karşı atağa geçti.

Yıldız, Dinçkök'ün 1.5 şaşındaki kızıyla ilgilenmediğini söyledi.

Yıldız, şunları söyledi: "Bu ilişki herkesin gözü önünde yaşandı. Herkesin kızımızdan haberi var. Ancak babası bugüne dair kızıyla bir kez bile temas kurmadı. Onu merak etmedi"

Raif Dinçkök ile Sevinç Yıldız arasındaki aşk şimdilerde film gibi bir davanın konusu oldu.
Yıldız'ın avukatı Serdar Tokdemir de şu bilgileri verdi: "İris Sera'nın Raif Ali Dinçkök'ün çocuğu olduğuna dair herhangi bir şüphe bulunmadığı bilimsel olarak ispatlandı, dosyaya konuldu. Buna rağmen Raif Dinçkök, babalığı kabul etmiyor. Ancak önümüzdeki karar duruşmasında Dinçkök'ün kızını nüfusuna alması yönünde karar çıkacağını umuyoruz."

"Yakışıklı Mısırcı" Alper Temel servet kazandı: Dünyanın dört bir yanından ilgi
"Yakışıklı Mısırcı" Alper Temel servet kazandı

