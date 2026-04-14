İbrahim Erkal, küçük kızı Elif'i yalnızca 12 gün görebildi.

"GERİDE KALAN EN HÜZÜNLÜ MİRASTAN BİRİ"

İbrahim Erkal'ın vefatının üzerinden yıllar geçse de, sanatçıya olan sevgi hiç azalmadı. Erkal'ın geride bıraktığı en hüzünlü hikayelerden biri de, şüphesiz en küçük kızı Elif'in babasını tanıyamadan büyümesi olmuştu. Usta sanatçı, kızı Elif henüz 12 günlükken hayata gözlerini yummuştu. Dilara'nın bu paylaşımı, bir yandan İbrahim Erkal'ın aile babası kimliğini hatırlatırken, bir yandan da takipçilerine o hüzünlü günleri yeniden yaşattı.