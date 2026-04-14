Dilara Erkal’ın arşivinden İbrahim Erkal: "Baba şefkatinin en güzel hali"

Fantezi müziğin unutulmaz sesi İbrahim Erkal'ın 2017 yılında aramızdan ayrılışı, sevenlerinin kalbinde kapanmaz bir yara açmıştı. Usta sanatçının "ilk göz ağrım" dediği kızı Dilara Erkal, 21 yaşında bir genç kız olarak babasını duygusal bir paylaşımla andı. Arşivden çıkan o bebeklik fotoğrafları, takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Dilara Erkal'ın arşivinden İbrahim Erkal: "Baba şefkatinin en güzel hali"
  • İbrahim Erkal'ın büyük kızı Dilara Erkal, sosyal medya hesabından babasıyla çocukluk fotoğraflarını paylaşarak özlemini dile getirdi.
  • İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu 29 yaşında hayatını kaybetmişti.
  • İbrahim Erkal'ın en küçük kızı Elif, babasını tanıyamadan büyüdü ve sanatçı vefat ettiğinde Elif henüz 12 günlüktü.
  • İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Akgün Erbil'den Dilara, Levent ve Elif adında üç çocuğu bulunuyor.

Türk müziğinin buğulu sesli sanatçısı İbrahim Erkal, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu sevenlerini yasa boğarak hayata veda etmişti. Erkal'ın yokluğuyla müzik dünyasında büyük bir boşluk oluşurken, geride kalan ailesi sanatçının ismini gururla yaşatmaya devam ediyor.

Filiz Erkal ile İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Sanatçının büyük kızı Dilara Erkal, sosyal medya hesabından babasıyla olan çocukluk fotoğraflarını paylaşarak ona duyduğu hasreti bir kez daha gözler önüne serdi.

Dilara Erkal, babasıyla çocukluk yıllarına ait karelerini Instagram sayfasında yayınladı.

21 YAŞINDA ZARİF BİR GENÇ KIZ

Babasını kaybettiğinde henüz çocuk yaşta olan Dilara, bugün 21 yaşında zarif bir genç kız olarak babasının izlerini taşıyor. Paylaştığı fotoğraflarda İbrahim Erkal'a olan benzerliğiyle dikkat çeken Dilara, babasına olan özlemini "Baba şefkatinin en saf, en güzel hali" notuyla ifade etti.

İbrahim Erkal, küçük kızı Elif'i yalnızca 12 gün görebildi.

"GERİDE KALAN EN HÜZÜNLÜ MİRASTAN BİRİ"

İbrahim Erkal'ın vefatının üzerinden yıllar geçse de, sanatçıya olan sevgi hiç azalmadı. Erkal'ın geride bıraktığı en hüzünlü hikayelerden biri de, şüphesiz en küçük kızı Elif'in babasını tanıyamadan büyümesi olmuştu. Usta sanatçı, kızı Elif henüz 12 günlükken hayata gözlerini yummuştu. Dilara'nın bu paylaşımı, bir yandan İbrahim Erkal'ın aile babası kimliğini hatırlatırken, bir yandan da takipçilerine o hüzünlü günleri yeniden yaşattı.

MERAK EDİLENLER

İbrahim Erkal ne zaman ve nasıl vefat etti?

İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaşarak başını yere çarpmış ve geçirdiği beyin kanaması sonucu 11 Mayıs 2017'de hayatını kaybetmiştir.

İbrahim Erkal'ın kaç çocuğu var?

İbrahim Erkal'ın, eşi Filiz Akgün Erbil'den Dilara, Levent ve Elif adında üç çocuğu bulunmaktadır.

Dilara Erkal kaç yaşında?

İbrahim Erkal'ın en büyük kızı olan Dilara Erkal, 2026 yılı itibarıyla 21 yaşındadır.

