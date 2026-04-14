Türk sanat müziğinin "Diva"sı olarak anılan Bülent Ersoy, İstanbul trafiğinde objektiflere yansıyan ilginç bir anla gündeme geldi.
YERİNDEN SIÇRADI
Bir taksinin ön koltuğunda seyahat eden ünlü sanatçı, hiç beklemediği bir anda yaşadığı olayla kısa süreli bir korku yaşadı.
"DİVAM SAYGILAR DİVAM"
O anları kayda alan bir genç, trafik ışıklarında durdukları sırada yanındaki araçta Ersoy'u fark etti. Ünlü sanatçıyı görünce heyecanına hakim olamayan genç, bir anda aracından inerek hızla Ersoy'un bulunduğu taksiye yöneldi.
Genç hayranın yüksek sesle "Divam, saygılar Divam, merhabalar!" diye seslenmesi, araç içinde sessizce oturan Ersoy'u adeta yerinden sıçrattı.
ŞOKUN ARDINDAN GÜLÜMSEME
Beklenmedik bu çıkış karşısında büyük bir irkilme yaşayan sanatçı, elini kalbine götürerek "Ödümü patlattın!" sözleriyle yaşadığı korkuyu dile getirdi. İlk şoku atlattıktan sonra ise Ersoy'un yüzündeki panik yerini gülümsemeye bıraktı.
ÖPÜCÜK GÖNDERDİ
Hayranının sevgi dolu yaklaşımına kayıtsız kalmayan sanatçı, taksinin camından el sallayarak ve öpücük göndererek karşılık verdi. Yeşil kürkü ve ikonik gözlükleriyle her zamanki şıklığını koruyan Ersoy, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
SIK SORULAN SORULAR (S.S.S.)
Bülent Ersoy kimdir?
➡Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952'de İstanbul'da doğmuş Türk sanat müziği sanatçısıdır. "Diva" lakabıyla tanınır.
Müzik kariyerine nasıl başladı?
➡Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Ersoy, konservatuvar eğitimi aldıktan sonra 1970 yılında Üsküdar'da sahneye çıkarak profesyonel kariyerine adım attı.
Kariyerinde öne çıkan başarıları nelerdir?
➡Türkiye ve dünyada sayısız konser veren sanatçı; London Palladium, Madison Square Garden ve Olympia gibi prestijli sahnelerde performans sergileyen ilk Türk sanatçılar arasında yer aldı.
