Bülent Ersoy'un trafikteki panik anı: Hayranından "Diva" atağı I "Ödümü patlattın"

Türk sanat müziği şarkıcısı Bülent Ersoy, İstanbul trafiğinde genç bir hayranının ani çıkışıyla büyük bir korku yaşadı. Aracından inip koşarak Ersoy'un yanına gelen hayranın yüksek sesle seslenmesi, ünlü sanatçıyı adeta yerinden sıçrattı. “Ödümü patlattın!” sözlerini ifade eden Ersoy’un o halleri kısa sürede gündem oldu.

  • Bülent Ersoy İstanbul'da taksiyle seyahat ederken trafik ışıklarında bir hayranının ani çıkışıyla korktu.
  • Genç hayran aracından inerek Ersoy'a yüksek sesle 'Divam, saygılar Divam' diye seslendi.
  • Sanatçı büyük bir irkilme yaşayarak elini kalbine götürdü ve 'Ödümü patlattın' dedi.
  • Ersoy ilk şokun ardından hayranına taksinin camından el sallayarak ve öpücük göndererek karşılık verdi.
  • Olay anları sosyal medyada paylaşılarak beğeni topladı.

Türk sanat müziğinin "Diva"sı olarak anılan Bülent Ersoy, İstanbul trafiğinde objektiflere yansıyan ilginç bir anla gündeme geldi.

Bülent Ersoy'un objektiflere takıldığı o anlar

YERİNDEN SIÇRADI

Bir taksinin ön koltuğunda seyahat eden ünlü sanatçı, hiç beklemediği bir anda yaşadığı olayla kısa süreli bir korku yaşadı.

"DİVAM SAYGILAR DİVAM"

O anları kayda alan bir genç, trafik ışıklarında durdukları sırada yanındaki araçta Ersoy'u fark etti. Ünlü sanatçıyı görünce heyecanına hakim olamayan genç, bir anda aracından inerek hızla Ersoy'un bulunduğu taksiye yöneldi.

Bülent Ersoy'un zor anları

Genç hayranın yüksek sesle "Divam, saygılar Divam, merhabalar!" diye seslenmesi, araç içinde sessizce oturan Ersoy'u adeta yerinden sıçrattı.

ŞOKUN ARDINDAN GÜLÜMSEME

Beklenmedik bu çıkış karşısında büyük bir irkilme yaşayan sanatçı, elini kalbine götürerek "Ödümü patlattın!" sözleriyle yaşadığı korkuyu dile getirdi. İlk şoku atlattıktan sonra ise Ersoy'un yüzündeki panik yerini gülümsemeye bıraktı.

ÖPÜCÜK GÖNDERDİ

Hayranının sevgi dolu yaklaşımına kayıtsız kalmayan sanatçı, taksinin camından el sallayarak ve öpücük göndererek karşılık verdi. Yeşil kürkü ve ikonik gözlükleriyle her zamanki şıklığını koruyan Ersoy, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Bülent Ersoy

SIK SORULAN SORULAR (S.S.S.)

Bülent Ersoy kimdir?
➡Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952'de İstanbul'da doğmuş Türk sanat müziği sanatçısıdır. "Diva" lakabıyla tanınır.

Müzik kariyerine nasıl başladı?
➡Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Ersoy, konservatuvar eğitimi aldıktan sonra 1970 yılında Üsküdar'da sahneye çıkarak profesyonel kariyerine adım attı.

Kariyerinde öne çıkan başarıları nelerdir?
➡Türkiye ve dünyada sayısız konser veren sanatçı; London Palladium, Madison Square Garden ve Olympia gibi prestijli sahnelerde performans sergileyen ilk Türk sanatçılar arasında yer aldı.

