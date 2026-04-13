Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı çalışma gerçekleştirdi. Şüpheli bir duruma rastlanıp rastlanmadığına yönelik incelemelerin sürdüğü, kesin ölüm sebebinin yapılacak adli tıp incelemesinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Cem Öcal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

KENAN DOĞULU'NUN DUYGUSAL VEDASI

Acı haberi sosyal medyadan duyuran yakın dostu Kenan Doğulu, şu sözleri paylaştı: "Can kardeşimiz Cem Öcal'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun yıllar sahnede birlikte yer aldığımız, sayısız anı biriktirdiğimiz, iyi ve kötü günlerde omuz omuza olduğumuz çok kıymetli bir dostumuzu yitirdik. Zorlu tedavi ve kemoterapi sürecine rağmen hayata tutunmaya çalıştı."

SANAT CAMİASININ TAZİYESİ

Cem Öcal'ın ani ölümü, yakın çevresinde ve müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. Beria Yurdatan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Cem Öcal, ellerimle askere uğurladığım canım oğlum" sözleriyle sanatçıya duygusal bir veda etti.

ÖZLEM TEKİN'LE ORTAK BODRUM GÜNLERİ

Özel yaşamıyla da zaman zaman gündeme gelen Cem Öcal, Özlem Tekin ile yaptığı evlilikle geniş kitleler tarafından tanındı. Boşanmalarının ardından Bodrum'da komşu olarak yaşamaya devam ettikleri öğrenildi. Cem Öcal, 8 Ağustos 2008'de Özlem Tekin ile evlenmiş; çiftin evliliği 2011 yılında sona ermişti.

Cem Öcal neden vefat etti?

Cem Öcal, bir süredir ciddi sağlık problemleri yaşıyordu. Özellikle böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi altında olduğu ve kemoterapi gördüğü biliniyordu. Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecektir.

Cem Öcal nerede vefat etti?

Cem Öcal, yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu.