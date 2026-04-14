Serenay Sarıkaya’dan yıllar sonra gelen sürpriz: Babasını ilk kez paylaştı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun süredir mesafeli olduğu bilinen babasıyla ilgili sessizliğini bozdu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda babası Mustafa Sarıkaya’ya yer veren oyuncu, takipçilerini şaşırttı. "Babamı seviyorum" yazılı küçük kız paylaşımı ise dikkat çekerken, “Buzlar eridi mi?” sorusu gündeme geldi.

  • Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yıllardır gözlerden uzak tuttuğu babası Mustafa Sarıkaya'nın fotoğrafını paylaştı.
  • Sarıkaya'nın anne ve babası oyuncunun küçük yaşlarında boşanmış, oyuncu annesi Ümran Seyhan ile birlikte yaşamaya başlamıştı.
  • Paylaşılan fotoğrafta Sarıkaya küçük bir çocukken babasıyla birlikte görülüyor ve üzerinde 'I love my daddy' yazılı kıyafet bulunuyor.
  • Sarıkaya daha önce verdiği röportajlarda babasız büyümenin etkilerini dile getirmişti.
  • Paylaşım takipçiler tarafından yoğun ilgi görürken baba-kız arasındaki ilişkinin düzelip düzelmediği merak konusu oldu.

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, bu kez duygusal bir paylaşımla adından söz ettirdi.

Serenay Sarıkaya'nın babası Mustafa Sarıkaya

SIR GİBİ SAKLADIĞI BABASINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından günlük hayatına dair kareler paylaşan ünlü oyuncu, bu kez uzun yıllardır gözlerden uzak tuttuğu babası Mustafa Sarıkaya'nın fotoğrafını da yayınladı. Magazin dünyasında daha çok annesi Ümran Seyhan ile olan yakın ilişkisiyle bilinen Sarıkaya'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri, oyuncunun babasına yer verdiği kareye yoğun yorum ve beğeni yağdırdı.

"BABASIZ BÜYÜTMEK BÜYÜK BİR OLAY"

Bilindiği üzere Sarıkaya henüz küçük yaşlardayken anne ve babası yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından annesiyle birlikte yaşamaya başlayan oyuncu, babasından uzakta büyümenin etkilerini daha önce verdiği röportajlarda dile getirmişti. Ünlü isim o süreçle ilgili, "Bir kız çocuğunu, özellikle gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek gerçekten büyük bir olay." sözleriyle dikkat çekmişti.

BABA-KIZ ARASINDA BUZLAR ERİDİ Mİ

Yıllardır babasıyla arasının mesafeli olduğu konuşulan Sarıkaya'nın bu paylaşımı, "Acaba baba-kız arasındaki buzlar eridi mi?" sorusunu da beraberinde getirdi. Paylaşımın en dikkat çeken detayı ise oyuncunun küçük bir kız çocuğuna ait karesi oldu. Henüz küçük bir çocukken babasıyla birlikte olduğu fotoğrafta üzerindeki "I love my daddy" yani "Babamı seviyorum" yazısı, takipçilerin gözünden kaçmadı. Bu detay, paylaşımın duygusal etkisini daha da artırdı.

