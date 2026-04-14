Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya, bu kez duygusal bir paylaşımla adından söz ettirdi.
SIR GİBİ SAKLADIĞI BABASINI PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabından günlük hayatına dair kareler paylaşan ünlü oyuncu, bu kez uzun yıllardır gözlerden uzak tuttuğu babası Mustafa Sarıkaya'nın fotoğrafını da yayınladı. Magazin dünyasında daha çok annesi Ümran Seyhan ile olan yakın ilişkisiyle bilinen Sarıkaya'nın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri, oyuncunun babasına yer verdiği kareye yoğun yorum ve beğeni yağdırdı.
"BABASIZ BÜYÜTMEK BÜYÜK BİR OLAY"
Bilindiği üzere Sarıkaya henüz küçük yaşlardayken anne ve babası yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından annesiyle birlikte yaşamaya başlayan oyuncu, babasından uzakta büyümenin etkilerini daha önce verdiği röportajlarda dile getirmişti. Ünlü isim o süreçle ilgili, "Bir kız çocuğunu, özellikle gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek gerçekten büyük bir olay." sözleriyle dikkat çekmişti.
BABA-KIZ ARASINDA BUZLAR ERİDİ Mİ
Yıllardır babasıyla arasının mesafeli olduğu konuşulan Sarıkaya'nın bu paylaşımı, "Acaba baba-kız arasındaki buzlar eridi mi?" sorusunu da beraberinde getirdi. Paylaşımın en dikkat çeken detayı ise oyuncunun küçük bir kız çocuğuna ait karesi oldu. Henüz küçük bir çocukken babasıyla birlikte olduğu fotoğrafta üzerindeki "I love my daddy" yani "Babamı seviyorum" yazısı, takipçilerin gözünden kaçmadı. Bu detay, paylaşımın duygusal etkisini daha da artırdı.