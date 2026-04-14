Ünlülerin menajeri Selin Boronkay’ın annesinin ölümüyle ilgili şok iddia: Kamera kayıtları sonrası mezar açıldı

Ünlü menajer Selin Boronkay, annesi Yücel Boronkay’ın ölümünün ardından izlediği kamera görüntüleriyle sarsıldı. İddiaya göre hemşirenin iki kez yere düşürdüğü yaşlı kadının ölümü “şüpheli” bulundu. Savcılık şikayeti kabul ederken, mezar açıldı ve otopsi süreci başlatıldı. Gözler şimdi çıkacak rapora çevrildi.

Ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay'ın uzun süredir yatağa bağlı yaşayan anneleri Yücel Boronkay, 2 Mart'ta vefat etmişti.

Selin Boronkay annesi Yücel Boronkay'ın tabutunun başında

İKİ KEZ YERE DÜŞÜRDÜ

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberne göre Selin Boronkay, annesini defnettikten sonra odasındaki kamera görüntülerini izleyince, annesinin kendisine bakan hemşire tarafından iki kez üst üste yere düşürüldüğünü görünce, "Annemin ölümünde hemşirenin ihmali olduğunu düşünüyoruz" diye kardeşleriyle suç duyurusunda bulunmuştu.

SAVCILIK ŞİKAYETİ KABUL ETTİ

Öğrendim ki savcılık, önceki gün annelerinin vefatının 40. günü nedeniyle evinde kuran okutan kardeşlerin şikayetini kabul etmiş. Şüpheli ölüm üzerine önceki hafta merhume Yücel Boronkay'ın otopsi için mezarı açılmış.

Vefat eden Yücel Boronkay

OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR

Otopsiden çıkacak sonucu merakla bekleyen Boronkay kardeşlerin, annelerinin eceliyle değil de hemşire yüzünden öldüğü kanıtlanırsa bir kez daha yıkılacağına şüphe yok. Bakalım otopsi raporundan ne çıkacak? Yakında rapor gelir, ben de sizinle paylaşırım.

