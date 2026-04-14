Ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay'ın uzun süredir yatağa bağlı yaşayan anneleri Yücel Boronkay, 2 Mart'ta vefat etmişti.
İKİ KEZ YERE DÜŞÜRDÜ
Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberne göre Selin Boronkay, annesini defnettikten sonra odasındaki kamera görüntülerini izleyince, annesinin kendisine bakan hemşire tarafından iki kez üst üste yere düşürüldüğünü görünce, "Annemin ölümünde hemşirenin ihmali olduğunu düşünüyoruz" diye kardeşleriyle suç duyurusunda bulunmuştu.
SAVCILIK ŞİKAYETİ KABUL ETTİ
Öğrendim ki savcılık, önceki gün annelerinin vefatının 40. günü nedeniyle evinde kuran okutan kardeşlerin şikayetini kabul etmiş. Şüpheli ölüm üzerine önceki hafta merhume Yücel Boronkay'ın otopsi için mezarı açılmış.
OTOPSİ RAPORU BEKLENİYOR
Otopsiden çıkacak sonucu merakla bekleyen Boronkay kardeşlerin, annelerinin eceliyle değil de hemşire yüzünden öldüğü kanıtlanırsa bir kez daha yıkılacağına şüphe yok. Bakalım otopsi raporundan ne çıkacak? Yakında rapor gelir, ben de sizinle paylaşırım.