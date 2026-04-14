CANLI YAYIN
Geri

Oyuncu Seray Kaya’ya Kürtçe şarkı tepkisi: Set paylaşımı sonrası sert çıktı

“Kızılcık Şerbeti”nin ünlü oyuncusu Seray Kaya’nın sette Kürtçe şarkı eşliğinde eğlendiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Paylaşım sonrası gelen tepkiler üzerine sessiz kalmayan oyuncu, “Bizi bölemezsiniz” diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Tartışma kısa sürede büyürken Kaya’nın sözlerine destek verenler kadar eleştirenler de oldu.

Giriş Tarihi:
Kızılcık Şerbetinde Başak karakterine hayat veren Seray Kaya, bu kez oyunculuğuyla değil sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Seray Kaya'nın set karavanında dans ettiği dakikalar

KÜRTÇE MÜZİKLE DANS ETTİ

Ünlü oyuncunun set karavanında Kürtçe müzik eşliğinde eğlendiği anları takipçileriyle paylaşması, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Sette çekilen görüntülerde keyifli halleriyle dikkat çeken Kaya'nın paylaşımı, sosyal medyada hızla yayılırken bazı kullanıcıların eleştirilerine de neden oldu. Gelen yorumların ardından oyuncu sessizliğini bozdu.

Seray Kaya'nın sosyal medya paylaşımı

"BİZİ BÖLEMEZSİNİZ"

Seray Kaya, kendisine yöneltilen tepkilere karşı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kürtçe şarkı dinliyorum ve söylüyorum diye bir kesim tarafından boykot ediliyormuşum. Bizi bölemezsiniz, ayıramazsınız. Vatanını seven hür bir kadın olarak birlikte var olmaya, güzel olan her şeye kucak açmaya devam edeceğim. Buyrun devam edebilirsiniz.

YENİ TARTIŞMANIN FİTİLİ

Açıklamasında geri adım atmayan Kaya'nın sözleri sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, destek verenler kadar eleştirenler de oldu. Oyuncunun paylaşımı ve ardından yaptığı çıkış, kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

SIK SORULAN SORULAR (S.S.S.)

Seray Kaya kaç yaşında ve nereli?
➡ Seray Kaya, 4 Şubat 1991'de İstanbul'da doğmuştur. Ailesi Karadeniz kökenlidir.

Oyunculuğa nasıl başladı?
➡ Lise yıllarında makyözlük yaparak sektöre adım attı, ardından oyunculuk eğitimi alarak profesyonel kariyerine başladı.

Hangi rolle tanındı?
➡ Kadın dizisinde canlandırdığı "Şirin" karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Evli mi?
➡ Seray Kaya'nın bilinen bir evliliği yoktur, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmektedir.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler