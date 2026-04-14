Seray Kaya'nın sosyal medya paylaşımı

"BİZİ BÖLEMEZSİNİZ"

Seray Kaya, kendisine yöneltilen tepkilere karşı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kürtçe şarkı dinliyorum ve söylüyorum diye bir kesim tarafından boykot ediliyormuşum. Bizi bölemezsiniz, ayıramazsınız. Vatanını seven hür bir kadın olarak birlikte var olmaya, güzel olan her şeye kucak açmaya devam edeceğim. Buyrun devam edebilirsiniz.