Ceren Azak, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile evli olan ve çocuk gelişimi uzmanı olarak çalışan bir eğitimcidir. Kocaeli'de yaşadığı bilinen Azak, Aralık 2024'te nişanlandığı Kerem Aktürkoğlu ile 2025 yılında dünyaevine girmiştir. Özel bir eğitim merkezinde uzman çocuk gelişimcisi olarak görev yaptığı bilinmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S.)

Kerem Aktürkoğlu baba mı oluyor?

Evet, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun eşi Ceren Azak ile bebek beklediği haberi sosyal medyada geniş yankı buldu. Çiftin ilk çocuklarını kucaklarına alacak olması taraftarları sevince boğdu.

Kerem Aktürkoğlu'nun eşi Ceren Azak kimdir, ne iş yapıyor?

1996 doğumlu olan Ceren Azak, eğitimini tamamladıktan sonra kariyerine çocuk gelişimi ve eğitimcisi olarak devam etmektedir. Kerem Aktürkoğlu ile Mayıs 2025'te dünyaevine girmiştir.

Kerem Aktürkoğlu ne zaman evlendi?

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, eşi Ceren Azak ile Mayıs 2025'te düzenlenen görkemli bir düğünle evlenmiştir.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye ne zaman transfer oldu?

Galatasaray'daki başarılı performansının ardından Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Eylül 2025'te Portekiz ekibinden ayrılarak Fenerbahçe kadrosuna katılmıştır.