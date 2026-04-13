Ceren Azak'la evlenen Kerem Aktürkoğlu baba oluyor: Milli maç sonrası öğrenmiş

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, saha içindeki performansının yanı sıra özel hayatındaki mutlu gelişmeyle gündemde. 2025 yılında Fenerbahçe kadrosuna katılan başarılı futbolcu, eşi Ceren Azak ile ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan videoda müjdeyi bizzat veren Aktürkoğlu’nun “tatlı bir heyecan” sözleri kısa sürede gündem olurken, çiftin bebek haberi taraftarlar ve spor camiasında büyük sevinç yarattı.

  • Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, eşi çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile bebek beklediklerini duyurdu.
  • Kerem Aktürkoğlu, Mayıs 2025'te Ceren Azak ile evlenmiş ve Eylül 2025'te Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
  • Kerem Aktürkoğlu, eşinin hamilelik haberini milli takım sonrasında öğrendiğini ve duygularına hakim olamadığını belirtti.
  • Ceren Azak, Kocaeli'de özel bir eğitim merkezinde uzman çocuk gelişimcisi olarak görev yapıyor.
  • Çiftin bebek haberi sosyal medyada geniş yankı buldu ve taraftarlardan tebrik mesajları aldı.

Sarı-lacivertli formayla Kadıköy'de fırtınalar estiren milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu kez saha dışındaki büyük bir mutlulukla gündemde. 2025'in Eylül ayında Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olarak dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, babalık heyecanı yaşıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: "HARRY POTTER BABA OLUYOR!"
Geçtiğimiz Mayıs 2025'te çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile görkemli bir düğünle hayatını birleştiren başarılı kanat oyuncusu, bebek bekledikleri müjdesini duyurdu. X platformunda, özellikle Fenerbahçe taraftar hesapları üzerinden hızla yayılan haber sonrası, sosyal medya tebrik mesajlarıyla dolup taştı.

BU SÖZLERLE DUYURDU

Kerem Aktürkoğlu baba olacağını şu sözlerle duyurdu:

Eşim bana milli takım sonrasında oturuyorduk işte, o zaman söylemişti. Yani o an insan gerçekten duygularına hakim olamıyor hani ne tepki vereceğini de bilemiyor. Geçmişte baba olan insanlara söylüyorum, konuştuğum zaman onlar söylüyor hep 'şu an pek bir şey anlamıyorsun, doğduktan sonra anlayacaksın' diye. Şu an o heyecan var, tatlı bir heyecan var ama tabii ki daha kucağa almak nasip olmadı. Allah sağlıkla kucağımıza almaya nasip eylesin Allah isteyen herkese de nasip eylesin. Bunun böyle gösteriş gibi olmasını çok istemediğimden böyle...

CEREN AZAK KİMDİR?

Ceren Azak, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile evli olan ve çocuk gelişimi uzmanı olarak çalışan bir eğitimcidir. Kocaeli'de yaşadığı bilinen Azak, Aralık 2024'te nişanlandığı Kerem Aktürkoğlu ile 2025 yılında dünyaevine girmiştir. Özel bir eğitim merkezinde uzman çocuk gelişimcisi olarak görev yaptığı bilinmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S.)
Kerem Aktürkoğlu baba mı oluyor?
Evet, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun eşi Ceren Azak ile bebek beklediği haberi sosyal medyada geniş yankı buldu. Çiftin ilk çocuklarını kucaklarına alacak olması taraftarları sevince boğdu.

Kerem Aktürkoğlu'nun eşi Ceren Azak kimdir, ne iş yapıyor?
1996 doğumlu olan Ceren Azak, eğitimini tamamladıktan sonra kariyerine çocuk gelişimi ve eğitimcisi olarak devam etmektedir. Kerem Aktürkoğlu ile Mayıs 2025'te dünyaevine girmiştir.

Kerem Aktürkoğlu ne zaman evlendi?
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, eşi Ceren Azak ile Mayıs 2025'te düzenlenen görkemli bir düğünle evlenmiştir.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye ne zaman transfer oldu?
Galatasaray'daki başarılı performansının ardından Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, Eylül 2025'te Portekiz ekibinden ayrılarak Fenerbahçe kadrosuna katılmıştır.

