Biletlere Biletix ve Passo gibi online platformlar üzerinden ulaşılabiliyor. Avantajlı dönem fiyatlarının ne kadar süreceği henüz açıklanmadı ancak bu tür organizasyonlarda erken dönem kotalarının kısa sürede dolduğu görülüyor.

Sahne önü deneyimi için fiyat 5.000 TL olarak açıklandı.

ZARA LARSSON KİMDİR?



Zara Larsson, 1997'de İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaya geldi. Müziğe küçük yaşta başlayan sanatçı, 10 yaşında İsveç'in yerel yetenek yarışması Talang Sverige'de birincilik kazanarak adını duyurdu.



Uluslararası kariyerinin dönüm noktası, 2015 yılında yayımlanan "Lush Life" adlı single oldu. Parça, birçok Avrupa ülkesinde listelerin zirvesine oturdu ve Larsson'ı küresel ölçekte tanınan bir isim haline getirdi. Aynı yıl çıkardığı "Never Forget You" ise İngiltere'de platin sertifikası alarak sanatçının uluslararası alandaki çıkışını pekiştirdi.



2017'de çıkardığı "So Good" albümü, ticari başarısının yanı sıra eleştirmenlerden de olumlu notlar aldı. Bu dönemde MNEK, Tinie Tempah ve Clean Bandit gibi isimlerle iş birlikleri gerçekleştiren Larsson, pop müziğin en verimli isimlerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırdı.



2019'da yayımlanan "Ruin My Life", sanatçının kariyerinin en çok dinlenen parçaları arasına girdi. Spotify'da bir milyarı aşkın dinlenmeye ulaşan bu şarkı, Larsson'ın ses renginin olgunlaştığını ve sanatçının artık yalnızca dans pistlerinde değil, daha geniş bir dinleyici kitlesinde karşılık bulduğunu ortaya koydu.



2021'de "Poster Girl" adlı albümünü yayımlayan sanatçı, pandemi döneminde çıkardığı bu projeyle müzik dünyasındaki varlığını sürdürdü. Albümde yer alan "Wow" parçası, uluslararası listelerde dikkat çekici bir performans sergiledi.