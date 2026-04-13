İsveçli pop sanatçısı Zara Larsson, bu yaz İstanbul'da konser verecek. "Pozitif Vibrations" organizasyonu kapsamında Bonus Parkorman'da sahne alacak olan sanatçının biletleri 13 Nisan Pazartesi (bugün) satışa sunuldu.
KONSER DETAYLARI
Larsson'ın Türkiye'deki ilk büyük ölçekli sahne performansı, 9 Ağustos 2026 tarihinde Sarıyer'deki Bonus Parkorman'da gerçekleşecek. Etkinlik, geçmiş yıllarda pek çok uluslararası isme ev sahipliği yapmış olan bu açık hava mekanında düzenlenecek.
Konser, Türkiye'de uzun süredir faaliyet gösteren organizasyon şirketi Pozitif'in "Pozitif Vibrations" etkinlik serisi kapsamında hayata geçiriliyor. Şirket daha önce de Bonus Parkorman'da Dua Lipa, Massive Attack ve The Cure gibi uluslararası isimleri Türk izleyiciyle buluşturmuştu.
BİLET FİYATLARI VE SATIŞ BİLGİLERİ
Konser biletleri 13 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 10:30 itibarıyla genel satışa sunuldu.
Avantajlı dönem kapsamında açıklanan fiyatlar şu şekilde:
📌Genel Alan: 2.600 TL
📌Sahne Önü: 5.000 TL
Biletlere Biletix ve Passo gibi online platformlar üzerinden ulaşılabiliyor. Avantajlı dönem fiyatlarının ne kadar süreceği henüz açıklanmadı ancak bu tür organizasyonlarda erken dönem kotalarının kısa sürede dolduğu görülüyor.
ZARA LARSSON KİMDİR?
Zara Larsson, 1997'de İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaya geldi. Müziğe küçük yaşta başlayan sanatçı, 10 yaşında İsveç'in yerel yetenek yarışması Talang Sverige'de birincilik kazanarak adını duyurdu.
Uluslararası kariyerinin dönüm noktası, 2015 yılında yayımlanan "Lush Life" adlı single oldu. Parça, birçok Avrupa ülkesinde listelerin zirvesine oturdu ve Larsson'ı küresel ölçekte tanınan bir isim haline getirdi. Aynı yıl çıkardığı "Never Forget You" ise İngiltere'de platin sertifikası alarak sanatçının uluslararası alandaki çıkışını pekiştirdi.
2017'de çıkardığı "So Good" albümü, ticari başarısının yanı sıra eleştirmenlerden de olumlu notlar aldı. Bu dönemde MNEK, Tinie Tempah ve Clean Bandit gibi isimlerle iş birlikleri gerçekleştiren Larsson, pop müziğin en verimli isimlerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırdı.
2019'da yayımlanan "Ruin My Life", sanatçının kariyerinin en çok dinlenen parçaları arasına girdi. Spotify'da bir milyarı aşkın dinlenmeye ulaşan bu şarkı, Larsson'ın ses renginin olgunlaştığını ve sanatçının artık yalnızca dans pistlerinde değil, daha geniş bir dinleyici kitlesinde karşılık bulduğunu ortaya koydu.
2021'de "Poster Girl" adlı albümünü yayımlayan sanatçı, pandemi döneminde çıkardığı bu projeyle müzik dünyasındaki varlığını sürdürdü. Albümde yer alan "Wow" parçası, uluslararası listelerde dikkat çekici bir performans sergiledi.
TÜRKİYE'DEKİ İLK BÜYÜK SAHNE PERFORMANSI
Zara Larsson, Türkiye'de dijital platformlarda güçlü bir dinleyici kitlesine sahip olmasına karşın bugüne kadar ülkemizde kapsamlı bir konser vermemişti. Spotify Türkiye verilerine göre sanatçının aylık dinleyici sayısı uzun süredir yüksek seyrediyor. Bu durum İstanbul konserinin neden önemli bir talep gördüğünü de açıklıyor.