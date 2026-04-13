NE OLMUŞTU? Öte yandan Volkan Konak, geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. 58 yaşında yaşamını yitiren sanatçı, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verilmişti.

Volkan Konak ve eşi Selma Konak KIZINA BİTMEYEN DESTEK Hayattayken de kızı Derin'i zaman zaman sahneye çıkaran Konak, onun müziğe olan ilgisini her fırsatta desteklemişti. Baba-kızın birlikte söyledikleri şarkılar o dönem büyük beğeni toplamıştı.