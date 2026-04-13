Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Volkan Konak'ın vefatının ardından ailesinden gelen bir paylaşım, sevenlerini bir kez daha duygulandırdı.
TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ
Usta sanatçının eşi Selma Konak, küçük kızları Derin'in şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Henüz küçük yaşına rağmen sesiyle dikkat çeken Derin'in performansı kısa sürede büyük ilgi gördü. Videoda minik Derin'in, Adele'in "Love in the Dark" adlı şarkısını seslendirdiği görüldü. Duygulu yorumu ve babasına benzetilen sesi, izleyenlerin tüylerini diken diken etti.
"AYNI BABASI GİBİ"
Paylaşımın ardından sosyal medyada binlerce yorum yapılırken, kullanıcılar "Genler yanılmaz", "Baban seninle gurur duyardı" ve "Aynı babası gibi söylüyor" ifadeleriyle Derin'e destek verdi. Küçük yaşına rağmen sahne duruşu ve sesiyle dikkat çeken Derin'in, babasının izinden gideceğinin sinyallerini verdiği yorumları yapıldı.
NE OLMUŞTU?
Öte yandan Volkan Konak, geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. 58 yaşında yaşamını yitiren sanatçı, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verilmişti.
KIZINA BİTMEYEN DESTEK
Hayattayken de kızı Derin'i zaman zaman sahneye çıkaran Konak, onun müziğe olan ilgisini her fırsatta desteklemişti. Baba-kızın birlikte söyledikleri şarkılar o dönem büyük beğeni toplamıştı.
VOLKAN KONAK'IN İZİ
Aileden gelen bu son paylaşım, hem usta sanatçının hatırasını yeniden gündeme taşıdı hem de Derin'in sesiyle Volkan Konak'ın izini sürdürdüğü yorumlarına neden oldu.