Barış Arduç’un iki farklı yüzü: Kumar masası da var altın madalya da

Barış Arduç, bir yandan Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu Bebek Otel’in yasa dışı parti soruşturmasının ardından ortaya çıkan kumar masasındaki görüntüsüyle gündeme gelirken diğer yanda da uluslararası turnuvada altın madalya kazandı. Ortaya çıkan görüntülerle spor başarısı aynı döneme denk gelince dikkat çekici bir tablo oluştu. Ünlü oyuncunun iki farklı gündemi ve iki farklı yönü tartışma yarattı.

İstanbul'da yürütülen soruşturmada Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel'in, yasa dışı partilerin merkezi olduğu iddiaları gündeme gelirken, soruşturma kapsamında elde edilen dijital veriler ünlü isimlerle ilgli dikkat çekici detayları ortaya çıkardı.

Barış Arduç'un kumar masasındaki görüntüsü / Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

ARDUÇ KUMAR MASASINDA

Yapılan incelemelerde çok sayıda flaş disk, CD ve kamera kayıtlarının yanı sıra Yıldırım'ın telefonundaki arşiv de mercek altına alındı. Bu incelemelerde, iş insanları ve ünlü isimlerin yer aldığı görüntü ve yazışmaların bulunduğu belirtildi. Bu kayıtlar arasında Arduç'un kumar masasında yer aldığı ve önünde oyun pulları bulunduğu anlara ait görüntüler var.

Barış Arduç 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde kazandığı altın madalyasıyla

ALTIN MADALYA

Aynı süreçte ünlü oyuncunun tamamen farklı bir başarıyla da gündeme gelmesi dikkat çekti. Milano'da düzenlenen "Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship" turnuvasına katılan Arduç, 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde mücadele ederek altın madalya kazandı.

Milano’da düzenlenen “Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship” turnuvasından bir kare

İMAJINA YÖNELİK TARTIŞMALAR

Bir yanda disiplin ve başarı gerektiren spor arenasında elde edilen bu derece, diğer yanda ortaya atılan kumar iddialarıyla yan yana gelince, kamuoyunda oyuncu hakkında iki zıt görüntü oluştu. Özellikle aynı zaman diliminde gündeme gelen bu gelişmeler, Arduç'un imajına yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.

