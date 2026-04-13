Barış Arduç'un kumar masasındaki görüntüsü / Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

ARDUÇ KUMAR MASASINDA

Yapılan incelemelerde çok sayıda flaş disk, CD ve kamera kayıtlarının yanı sıra Yıldırım'ın telefonundaki arşiv de mercek altına alındı. Bu incelemelerde, iş insanları ve ünlü isimlerin yer aldığı görüntü ve yazışmaların bulunduğu belirtildi. Bu kayıtlar arasında Arduç'un kumar masasında yer aldığı ve önünde oyun pulları bulunduğu anlara ait görüntüler var.