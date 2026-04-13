İstanbul'da yürütülen soruşturmada Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel'in, yasa dışı partilerin merkezi olduğu iddiaları gündeme gelirken, soruşturma kapsamında elde edilen dijital veriler ünlü isimlerle ilgli dikkat çekici detayları ortaya çıkardı.
ARDUÇ KUMAR MASASINDA
Yapılan incelemelerde çok sayıda flaş disk, CD ve kamera kayıtlarının yanı sıra Yıldırım'ın telefonundaki arşiv de mercek altına alındı. Bu incelemelerde, iş insanları ve ünlü isimlerin yer aldığı görüntü ve yazışmaların bulunduğu belirtildi. Bu kayıtlar arasında Arduç'un kumar masasında yer aldığı ve önünde oyun pulları bulunduğu anlara ait görüntüler var.
ALTIN MADALYA
Aynı süreçte ünlü oyuncunun tamamen farklı bir başarıyla da gündeme gelmesi dikkat çekti. Milano'da düzenlenen "Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship" turnuvasına katılan Arduç, 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde mücadele ederek altın madalya kazandı.
İMAJINA YÖNELİK TARTIŞMALAR
Bir yanda disiplin ve başarı gerektiren spor arenasında elde edilen bu derece, diğer yanda ortaya atılan kumar iddialarıyla yan yana gelince, kamuoyunda oyuncu hakkında iki zıt görüntü oluştu. Özellikle aynı zaman diliminde gündeme gelen bu gelişmeler, Arduç'un imajına yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi.