Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır, geçirdiği sağlık sorunlarının ardından uzun süredir devam eden tedavi sürecinde önemli bir aşamaya geldi.
YEŞİLÇAM'IN EFSANESİ AYAKLANDI
76 yaşındaki usta oyuncu, daha önce üçüncü kez beynine pıhtı atması sonucu inme geçirmiş ve uzun süre gözlerden uzak bir tedavi süreci yürütmüştü. Sevenlerinin yakından takip ettiği İnanır cephesinden bu kez sevindirici bir gelişme geldi. Uzun süredir fizik tedavi gören usta oyuncu, geçtiğimiz akşam yakın dostlarıyla bir araya geldiği yemekte ayakta görüntülendi.
UMUT VERİCİ TABLO
İş insanı Yaşar Aşçıoğlu tarafından Fulya Selenium Plaza'da düzenlenen yemekte objektiflere yansıyan İnanır, uzun zaman sonra tekerlekli sandalyesinden kalkarak desteksiz şekilde ayakta durdu. Bu anlar, sanatçının sağlık durumuna ilişkin umut verici bir tablo ortaya koydu.
"FİZİK TEDAVİM ÇOK İYİ GİDİYOR"
Daha önce genellikle tekerlekli sandalyede görüntülenen usta oyuncunun bu kez ayakta durabilmesi, fizik tedavi sürecindeki ilerlemeyi gözler önüne serdi. İnanır, sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Fizik tedavim çok iyi gidiyor. Şu anda ayakta durabilmem onlar sayesinde" ifadelerini kullandı.
"GÖZLERİM DOLU DOLU SEYRETTİM"
Öte yandan usta oyuncu, hayatını konu alan Kuzeyden Gelen Adam adlı belgeselin Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen gösterimine sağlık durumu nedeniyle katılamamıştı. Belgeseli daha sonra izlediğini belirten İnanır, "Belgeseli gözlerim dolu dolu seyrettim. Çok duygulandım, kusursuz olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hiçbir hata bulamadım. Seyrederken adeta o yıllara geri döndüm" sözleriyle yapımı değerlendirdi.
HAYRANLARINA SEVİNDİREN HABER
İki yıl önce geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bir fizik tedavi sürecine giren Kadir İnanır'ın, geldiği son nokta hem sanat camiasında hem de hayranları arasında büyük sevinç yarattı. Uzun süredir verdiği mücadelede ayakta görüntülenmesi, iyileşme sürecinin en güçlü işaretlerinden biri olarak yorumlandı.