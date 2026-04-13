Kadir İnanır'ın son hali / Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır.

YEŞİLÇAM'IN EFSANESİ AYAKLANDI

76 yaşındaki usta oyuncu, daha önce üçüncü kez beynine pıhtı atması sonucu inme geçirmiş ve uzun süre gözlerden uzak bir tedavi süreci yürütmüştü. Sevenlerinin yakından takip ettiği İnanır cephesinden bu kez sevindirici bir gelişme geldi. Uzun süredir fizik tedavi gören usta oyuncu, geçtiğimiz akşam yakın dostlarıyla bir araya geldiği yemekte ayakta görüntülendi.