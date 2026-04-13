Esin Gündoğdu'nun sosyal medyadan son paylaşımı "AMELİYAT OLMAYA KARAR VERDİM" Sürecin her zaman aynı şekilde ilerlemediğini de dile getiren oyuncu, yaşadığı kişisel kayıpların ardından yeniden kilo aldığını belirtti. Gündoğdu, "Ben kimseyi kandırmadım, aradan yıllar geçti ben bir kayıp yaşadım bu süreçte tekrar yemek yemeye başladım ve hızlı şekilde yeniden kilo aldım bundan 5 yıl önce. Ve ameliyat olmaya karar verdim. RNY gastrik bypass oldum, bunu da saklamadım" diyerek yaşadıklarını tüm açıklığıyla paylaştı.

ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERDİ Kendisine yöneltilen eleştirilere de tepki gösteren oyuncu, "Şimdi bu yeni gibi haberler olunca bana hakaret edenler filan oluyor yorumlarda. Ben ne yaşadıysam onu paylaştım" sözleriyle sitem etti.