Rol aldığı Aşk Yeniden, Yeni Gelin, Avrupa Yakası ve Vermem Seni Eller gibi yapımlarla tanınan Esin Gündoğdu, geçirdiği büyük değişimle yeniden gündemde.
72 KİLO VERDİ
72 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncunun son hali sosyal medyada yeniden dolaşıma girince, beraberinde tartışmaları da getirdi. Bazı kullanıcıların yaptığı olumsuz yorumlar üzerine sessizliğini bozan Gündoğdu, zayıflama sürecine dair tüm detayları açık bir şekilde anlattı. Sürecin sanıldığı gibi kısa sürede gerçekleşmediğini vurgulayan oyuncu, yıllara yayılan bir değişim yaşadığını ifade etti.
"GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE YAVAŞ YAVAŞ ZAYIFLADIM"
Gündoğdu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Ben 10 yıl önce diyet yapmaya başladım. 'Aşk Yeniden' dizisindeydim o zaman diziye bakarsanız yavaş yavaş zayıfladığımı göreceksiniz. Sonra 'Yeni Gelin' dizisine başladım orada da göreceksiniz süreci. Ben gözünüzün önünde yavaş yavaş zayıfladım; sağlıklı beslenerek diyet yaparak.
"AMELİYAT OLMAYA KARAR VERDİM"
Sürecin her zaman aynı şekilde ilerlemediğini de dile getiren oyuncu, yaşadığı kişisel kayıpların ardından yeniden kilo aldığını belirtti. Gündoğdu, "Ben kimseyi kandırmadım, aradan yıllar geçti ben bir kayıp yaşadım bu süreçte tekrar yemek yemeye başladım ve hızlı şekilde yeniden kilo aldım bundan 5 yıl önce. Ve ameliyat olmaya karar verdim. RNY gastrik bypass oldum, bunu da saklamadım" diyerek yaşadıklarını tüm açıklığıyla paylaştı.
ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Kendisine yöneltilen eleştirilere de tepki gösteren oyuncu, "Şimdi bu yeni gibi haberler olunca bana hakaret edenler filan oluyor yorumlarda. Ben ne yaşadıysam onu paylaştım" sözleriyle sitem etti.
YILLARA YAYILAN DEĞİŞİM
Bir dönem kilolarıyla da sık sık gündeme gelen Esin Gündoğdu, verdiği kiloların ardından ulaştığı yeni görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Oyuncunun yıllara yayılan değişimi, hem hayranlarından destek hem de sosyal medyada farklı yorumlar almaya devam ediyor.