"3,5 AYLIK BEBEĞİM VARDI" Oyuncu, projeye başladığı dönemde henüz yeni anne olduğunu belirterek yaşadığı süreci de detaylarıyla paylaştı. Gümülcinelioğlu, yoğun tempo içinde hem annelik hem de iş hayatını bir arada yürüttüğünü şu sözlerle anlattı: Ben bu dizinin çekimlerine başladığımda daha yeni anne olmuştum, 3,5 aylık bebeğim vardı, şimdi 5 aylık oldu. Aylardır uykusuzum. Bir yandan bebeğime bakıyorum, bir yandan sete gidiyorum. Bebeğim yanımda değilse her 3 saatte bir süt sağıp sahneye dönüyorum. Diyet ve spor yapıyorum. Başladığımdan bu yana 15 kg verdim.

Başak Gümülcinelioğlu ve ailesi "ONA İYİ BAKMAYA ÇALIŞACAĞIZ" Kendisine yöneltilebilecek eleştirilere de peşinen yanıt veren oyuncu, kadınlara yönelik çifte standarda dikkat çekti. "Şimdi hemen 'çalışmasaydın o zaman' diye korkunç bir bakış açısıyla yorumlar da gelecektir" diyen Gümülcinelioğlu, "Bir evladımız oldu ve ona elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışacağız ömrümüz boyunca. Erkek olsaydım, yeni baba olduktan sonra işime dönmem bu kadar sorgulanacak mıydı? Ya da başka bir mesleğim olsaydı, bir kadın olarak doğumdan sonra işe dönmem bu kadar mesele olur muydu?" şeklinde sözlerine devam etti.

Başak Gümülcinelioğlu'nun sosyal medya açıklaması YORUMLARA TEPKİ GÖSTERDİ Açıklamasının devamında oyuncuların belirli kalıplara sokulmasına da tepki gösteren Gümülcinelioğlu, "Siz bu 'oyuncuların belli bir kiloda ya da belirli bir kalıpta olması gerektiği' yanlışına nereden kapıldınız? Tam olarak derdiniz nedir?" diyerek eleştirilere karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.