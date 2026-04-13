Yakın zamanda anne olan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, rol aldığı projede görünümü üzerinden yapılan yorumlara sert tepki gösterdi.
ELEŞTİRİLER SINIRI AŞTI
Sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilerin sınırı aştığını belirten oyuncu, bu tür söylemlerin kimse için kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Yaptığı açıklamada, insanların başkalarının fiziksel özellikleri hakkında hakaret etme ya da alay etme hakkı olmadığını vurgulayan Gümülcinelioğlu, bu tarz davranışların aslında eleştiriyi yapan kişiyi yansıttığını dile getirdi.
"KENDİ ÇİRKİN KARAKTERİNİ ORTAYA KOYAR"
Ünlü isim, "Öncelikle bahaneye gerek kalmaksızın kadın ya da erkek hiç kimsenin bir başka kimsenin görünüşüyle ilgili hakaret etmeye, dalga geçmeye, laf sokmaya hakkı yoktur. Bunu yapan kişi kendi çirkin karakterini ortaya koyar sadece…" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.
"3,5 AYLIK BEBEĞİM VARDI"
Oyuncu, projeye başladığı dönemde henüz yeni anne olduğunu belirterek yaşadığı süreci de detaylarıyla paylaştı. Gümülcinelioğlu, yoğun tempo içinde hem annelik hem de iş hayatını bir arada yürüttüğünü şu sözlerle anlattı:
Ben bu dizinin çekimlerine başladığımda daha yeni anne olmuştum, 3,5 aylık bebeğim vardı, şimdi 5 aylık oldu. Aylardır uykusuzum. Bir yandan bebeğime bakıyorum, bir yandan sete gidiyorum. Bebeğim yanımda değilse her 3 saatte bir süt sağıp sahneye dönüyorum. Diyet ve spor yapıyorum. Başladığımdan bu yana 15 kg verdim.
"ONA İYİ BAKMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Kendisine yöneltilebilecek eleştirilere de peşinen yanıt veren oyuncu, kadınlara yönelik çifte standarda dikkat çekti. "Şimdi hemen 'çalışmasaydın o zaman' diye korkunç bir bakış açısıyla yorumlar da gelecektir" diyen Gümülcinelioğlu, "Bir evladımız oldu ve ona elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışacağız ömrümüz boyunca. Erkek olsaydım, yeni baba olduktan sonra işime dönmem bu kadar sorgulanacak mıydı? Ya da başka bir mesleğim olsaydı, bir kadın olarak doğumdan sonra işe dönmem bu kadar mesele olur muydu?" şeklinde sözlerine devam etti.
YORUMLARA TEPKİ GÖSTERDİ
Açıklamasının devamında oyuncuların belirli kalıplara sokulmasına da tepki gösteren Gümülcinelioğlu, "Siz bu 'oyuncuların belli bir kiloda ya da belirli bir kalıpta olması gerektiği' yanlışına nereden kapıldınız? Tam olarak derdiniz nedir?" diyerek eleştirilere karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.
ANNELİĞİNİN VE MESLEĞİNİN ARKASINDA DURDU
Tüm zorluklara rağmen hem anneliğini hem de mesleğini sürdürmeye kararlı olduğunu belirten oyuncu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
Ben evladımı sağlıkla büyütmeye, emzirmeye ve işimi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim. Tüm bunların yanında en başından bu yana bana destek olan bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum ve şanslıyım.