Yonca Evcimik’ten yıllara meydan okuyan itiraf: "Daha cesur ol"

Biz Bize programında konuşan Yonca Evcimik, gençlik yıllarına dair samimi yorumlarda bulundu. Yaşını göstermemesini “aileden gelen bir özellik” olarak açıklayan sanatçı, estetikle ilgili düşüncelerini de açıkça paylaştı. Pozitif yaşam anlayışının kendisini beslediğini söyleyen Evcimik, neşeli tavırlarının ardındaki bakış açısını anlattı.

A Para'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla A Para'da ekrana gelen 'Biz Bize'ye, bu hafta Yonca Evcimik konuk oldu.

"AİLEDEN GELEN BİR ŞEY"

90'lardan bahseden Evcimik, "90'lardaki Yonca'ya seslenebilsem, 'yürü be kızım helal olsun böyle devam et hatta daha cesur ol' derdim. O zamanlar biraz çekingen saygılı kibar davranıyorduk" dedi. 63 yaşında olmasına rağmen yaşını göstermeyen Evcimik, "Hem annem hem babam hem de ben yaşımızı belli etmeyiz. Aileden gelen bir şey" ifadelerini kullandı.

"SAF HALİMİN BENİ BESLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"       

Sözlerine devam eden ünlü şarkıcı, "Aynada gördüğüm Yonca ile derdim yok. Her kadın gibi estetiğe meraklıyım çok gerekirse yaptırırım ama görünüşün mutlulukla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hayata pozitif bakıyorum. Kendimi bildim bileli 'Polyanna' gibiyim hatta salaklık derecesinde... Saf halimin beni beslediğini düşünüyorum" diyerek duygularını ifade etti.

NEŞELİ TAVIR

Yonca Evcimik, magazin basınında neşeli tavırlarıyla biliniyor.

SIK SORULAN SORULAR

  • YONCA EVCİMİK KİMDİR?
    Yonca Evcimik, 16 Eylül 1963'te İstanbul'da doğmuş; şarkıcılık, dansçılık, oyunculuk, yapımcılık ve sunuculuk alanlarında faaliyet göstermiş çok yönlü bir sanatçıdır. Sanat hayatına çocuk yaşta tiyatroyla adım atan Evcimik, özellikle 90'lı yıllarda popülerliğiyle geniş kitlelere ulaşmıştır.
  • SANAT HAYATINA NASIL BAŞLADI?
    Sanat kariyerine 1977 yılında çocuk tiyatrosunda başlayan Evcimik, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun oldu. 1978-1990 yılları arasında müzikallerde dansçı ve şarkıcı olarak görev aldı. Aynı dönemde Şan Tiyatrosu ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu gibi önemli sahnelerde yer aldı.
  • HANGİ PROJELERLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI?
    Evcimik, 1993'te hazırlayıp sunduğu Karambol Show ile dikkat çekti. Asıl büyük çıkışını ise 1996'da başrolünde yer aldığı Çılgın Bediş ile yaptı. Ayrıca Benimle Dans Edermisin gibi yapımlarda jüri üyeliği üstlenerek televizyon kariyerini sürdürdü.
Babası ilk kez açıkladı: Barış Akarsu'nun yarım kalan o büyük hayali!
Barış Akarsu'nun yarım kalan o büyük hayali!

