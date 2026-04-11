A Para'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla A Para'da ekrana gelen 'Biz Bize'ye, bu hafta Yonca Evcimik konuk oldu.
"AİLEDEN GELEN BİR ŞEY"
90'lardan bahseden Evcimik, "90'lardaki Yonca'ya seslenebilsem, 'yürü be kızım helal olsun böyle devam et hatta daha cesur ol' derdim. O zamanlar biraz çekingen saygılı kibar davranıyorduk" dedi. 63 yaşında olmasına rağmen yaşını göstermeyen Evcimik, "Hem annem hem babam hem de ben yaşımızı belli etmeyiz. Aileden gelen bir şey" ifadelerini kullandı.
"SAF HALİMİN BENİ BESLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Sözlerine devam eden ünlü şarkıcı, "Aynada gördüğüm Yonca ile derdim yok. Her kadın gibi estetiğe meraklıyım çok gerekirse yaptırırım ama görünüşün mutlulukla ilgili olduğunu düşünüyorum. Hayata pozitif bakıyorum. Kendimi bildim bileli 'Polyanna' gibiyim hatta salaklık derecesinde... Saf halimin beni beslediğini düşünüyorum" diyerek duygularını ifade etti.
NEŞELİ TAVIR
Yonca Evcimik, magazin basınında neşeli tavırlarıyla biliniyor.