A Para'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla A Para'da ekrana gelen 'Biz Bize'ye, bu hafta Yonca Evcimik konuk oldu.

Yonca Evcimik / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır. "AİLEDEN GELEN BİR ŞEY" 90'lardan bahseden Evcimik, "90'lardaki Yonca'ya seslenebilsem, 'yürü be kızım helal olsun böyle devam et hatta daha cesur ol' derdim. O zamanlar biraz çekingen saygılı kibar davranıyorduk" dedi. 63 yaşında olmasına rağmen yaşını göstermeyen Evcimik, "Hem annem hem babam hem de ben yaşımızı belli etmeyiz. Aileden gelen bir şey" ifadelerini kullandı.