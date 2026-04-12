Can Bonomo'dan Öykü Karayel'e aşk dolu sözler: Kardeş sorusuna kapıyı açık bıraktı

Şarkıcı Can Bonomo, İstanbul Etiler’de objektiflere yansıdıktan sonra ailesiyle geçirdiği özel geceyi anlattı. Oyuncu eşi Öykü Karayel ve oğluyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan sanatçı, babalığın hayatındaki yerini vurguladı. Kardeş sorusuna ise açık kapı bıraktı. Bonomo eşine dair “Onsuz yapamam” sözlerini ifade etti.

Can Bonomo, geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

"KENDİ ÇOCUKLUĞUMU DA ONDA GÖRÜYORUM"

Ailece kutlanan özel gecede, eşi Öykü Karayel'in annesinin doğum günü için bir araya geldiklerini söyleyen Bonomo, samimi açıklamalarda bulundu. "Bugün kayınvalidemin doğum günü. Öykü'nün annesinin doğum günü için bütün aile toplandık. Oğlum Roman içeride uyuyor. Bana çok benziyor, kendi çocukluğumu da onda görüyorum. Şansı, talihi açık olsun" diyen sanatçı, keyfinin yerinde olduğunu da dile getirdi.

KARDEŞ Mİ GELİYOR?

"Oğlunuz Roman'a kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Bonomo, "Baba olmak gerçekten müthiş bir şey. Allah isteyen herkesin başına versin. Çok mutluyuz, hayırlısı..." diyerek kapıyı tamamen kapatmadı.

"ONSUZ YAPAMAM"

Eşi hakkında konuşurken ise duygusal anlar yaşayan Bonomo, "Muhteşem bir kadın, muhteşem bir anne. Çok aşığım ona, onsuz yapamam" sözleriyle Öykü Karayel'e olan sevgisini dile getirdi.

NASIL TANIŞTILAR?


2018 yılında evlenen Can Bonomo ile Öykü Karayel'in tanışma hikayesini geçmişte verdiği bir röportajda anlattı. Ünlü şarkıcı Bonomo, eşine ulaşabilmek için uzun süre çaba harcadığını dile getirdi.

Bonomo, Karayel'in işlettiği kafeye aylar boyunca gidip geldiğini belirterek, "6-7 ay peşinden koştum. Konuşmaya başlıyorduk, o gidiyordu" dedi. Bir süre sonra gururundan kaynaklı geri adım attığını söyleyen sanatçı, bu kez Karayel'in durumu fark edip adım attığını ifade etti.

Çiftin ilişkisi bu sürecin ardından başladı. Yaklaşık 1,5 yıl sonra evlenen ikili, bugün oğulları Roman ile birlikte mutlu bir aile hayatı sürdürüyor.

