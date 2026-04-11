Barış Akarsu'nun sadece müziğiyle değil, doğaya ve hayvanlara olan derin tutkusuyla da bilindiğini vurgulayan Selahattin Akarsu, oğlunun sade yaşama olan aşkını anlattı.

BİR TEKNE, BİR DENİZ VE YARIM KALAN HAYALLER

Barış Akarsu'nun en büyük tutkusu, gürültüden uzak, denizin huzurunda bir yaşam sürmekmiş. Babasına her fırsatta bu hayalini fısıldayan genç sanatçı, "Biraz para bulsam tekne yaptıracağım, denizde yaşayacağım" dermiş. Baba Selahattin Akarsu'nun yüreğini bugün bile sızlatan o sözler, Barış'ın şöhretin değil, huzurun peşinde bir ruh olduğunun en büyük kanıtı.