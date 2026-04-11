Türk rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu, 2007 yılında henüz 28 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Ancak aradan geçen yıllar, babası Selahattin Akarsu'nun kalbindeki o dinmeyen acıyı ve özlemi eksiltmedi.
"Beraberkeşifteyiz" adlı Instagram sayfasına konuşan baba Akarsu, Barış'ın şöhret basamaklarını tırmanmadan önceki o yoksullukla mücadele ettikleri ancak umut dolu günlerini anlattı.
"SADECE ONA SARILIRDIM"
Sefaköy'de kardeşinin evinde, imkansızlıklar içinde yaşadıkları günleri anımsatan baba Akarsu, "Cepte para yoktu. En garibanı bendim ama Barış için hayaller kurardım. Ona sarılır, 'Sen başaracaksın oğlum' derdim" sözleriyle, bir babanın evladına duyduğu o sarsılmaz inancı paylaştı.
Barış Akarsu'nun sadece müziğiyle değil, doğaya ve hayvanlara olan derin tutkusuyla da bilindiğini vurgulayan Selahattin Akarsu, oğlunun sade yaşama olan aşkını anlattı.
BİR TEKNE, BİR DENİZ VE YARIM KALAN HAYALLER
Barış Akarsu'nun en büyük tutkusu, gürültüden uzak, denizin huzurunda bir yaşam sürmekmiş. Babasına her fırsatta bu hayalini fısıldayan genç sanatçı, "Biraz para bulsam tekne yaptıracağım, denizde yaşayacağım" dermiş. Baba Selahattin Akarsu'nun yüreğini bugün bile sızlatan o sözler, Barış'ın şöhretin değil, huzurun peşinde bir ruh olduğunun en büyük kanıtı.
MERAK EDİLENLER
Barış Akarsu kaç yaşında vefat etti?
Barış Akarsu, 29 Haziran 2007'de Bodrum'da geçirdiği elim trafik kazası sonucu, henüz 28 yaşındayken hayatını kaybetti.
Barış Akarsu'nun babası kimdir?
Barış Akarsu'nun babası Selahattin Akarsu'dur.
Barış Akarsu'nun en büyük hayali neydi?
Baba Selahattin Akarsu'nun açıklamalarına göre, Barış Akarsu'nun en büyük hayali bir tekne yaptırıp gürültüden uzak, denizde yaşamaktı.
Barış Akarsu nerede ve nasıl tanındı?
2004 yılında katıldığı "Akademi Türkiye" yarışmasıyla geniş kitlelerce tanındı. Kendine has rock yorumu ve samimi karakteriyle müzik dünyasında kalıcı bir iz bıraktı.