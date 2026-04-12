CANLI YAYIN
Geri

Ünlü modacıdan Mali'nin eski eşi Gülseren Ceylan’a sert sözler: İki aydır cevap yok

Modacı Sevgi Taşdan, Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Gülseren Ceylan için tasarladığı kıyafetlerin ücretini alamadığını ve kendisine iki aydır ulaşamadığını söyledi. Bir kıyafetinin kayıp olduğunu da belirten Taşdan, yaşananlara sert tepki gösterdi. Ünlü modacı, "Kayıp olan el işlemesi bluz yüzden sinirlerim bozuk" sözlerini ifade etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ünlü modacı Sevgi Taşdan, son günlerde magazin gündeminde yer alan Gülseren Ceylan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

KIYAFETLERDEN BİRİNİN ÖDEMESİ YOK

tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun özel haberine göre Sevgi Taşdan, Gülseren Ceylan'ın gelinliğini tasarladı ve Ceylan'a üç ayrı kıyafet verdi. Gülseren Ceylan'ın bu kıyafetlerden birinin ödemesinin yapılmadığını ve kendisine ulaşamadığını ifade etti.

"KENDİSİNE ULAŞAMIYORUM"

Yaşanan süreçte bir kıyafetin de kayıp olduğunu söyleyen Taşdan, "Bir kıyafetin ödemesini yapmadığı gibi kendisine de ulaşamıyorum. İki aydır yazıyorum ama cevap alamıyorum. Kayıp olan el işlemesi bluz yüzden sinirlerim bozuk. Ben bunu karşılıksız bir şekilde giydirecek olsaydım bu Gülseren olmazdı, Demet Akalın olurdu" ifadelerini kullandı.

MALİ ÖDEDİ

Taşdan, söz konusu tasarımların emek gerektiren özel parçalar olduğunu vurgularken, yaşanan durumun kendisini zor durumda bıraktığını da söyledi. Modacı ayrıca, kıyafetlerden birinin ödemesinin Mehmet Ali Erbil tarafından yapıldığını da belirtti.

