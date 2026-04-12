tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun özel haberine göre Sevgi Taşdan, Gülseren Ceylan'ın gelinliğini tasarladı ve Ceylan'a üç ayrı kıyafet verdi. Gülseren Ceylan'ın bu kıyafetlerden birinin ödemesinin yapılmadığını ve kendisine ulaşamadığını ifade etti.

"KENDİSİNE ULAŞAMIYORUM"

Yaşanan süreçte bir kıyafetin de kayıp olduğunu söyleyen Taşdan, "Bir kıyafetin ödemesini yapmadığı gibi kendisine de ulaşamıyorum. İki aydır yazıyorum ama cevap alamıyorum. Kayıp olan el işlemesi bluz yüzden sinirlerim bozuk. Ben bunu karşılıksız bir şekilde giydirecek olsaydım bu Gülseren olmazdı, Demet Akalın olurdu" ifadelerini kullandı.