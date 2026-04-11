Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, önceki gün yağmurlu bir İstanbul gününde yaşadığı bir olayı takipçileriyle paylaşarak derin bir vicdan muhasebesine girişti. Büyük bir aydınlanma yaşayan Ünsal'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

"Biraz önce geçerken bir tane teyze gördüm, elinde ekmekler... Yağmurun altında böyle sırılsıklam yürüyor. Döndüm, geçtim. Sonra bir an dedim ki: 'Tuba, hemen dönüyorsun ve alıyorsun, gideceği yere kadar bırakıyorsun.'"

Yaşadığı saniyelik ikilemi samimiyetle anlatan Ünsal, "Döndüm, geçtim ama bir an durdum" diyerek başladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"BEN BÖYLE BİR İNSANIM"

Eskiden ihtiyacı olanları çekinmeden arabasına aldığını, sokak çocuklarına yardım ettiğini hatırlatan ünlü oyuncu, günümüzde her adımımıza sinen o güvensizlik ve korku duygusuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sonra farkına vardım, dedim ki: Yani ben normalinde böyle bir insanım. O geçip gitme hissinin saniyelik refleksi içimde nereye tekabül ediyor? Korkuyoruz çünkü. İşte arabaya birilerini almaktan... Ben eskiden dolaşırdım, ihtiyacı olanları alırdım, sokak çocuklarını alırdım. Artık korkuyoruz ya..."