Tuba Ünsal'dan vicdan dersi: "Korkmayın!"

Yağmurlu bir günde tanık olduğu bir anla içsel bir hesaplaşma yaşayan Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. "Döndüm, geçtim ama bir an durdum" diyen ünlü oyuncu, günümüzün güvensizlik iklimine karşı takipçilerini uyardı.

  • Oyuncu Tuba Ünsal, İstanbul'da yağmurlu havada ekmek taşıyan bir kadını görünce yaşadığı ikilemi sosyal medyada paylaştı.
  • Ünsal, ilk başta geçip gittiğini ancak sonra geri dönüp kadını arabasıyla gideceği yere bıraktığını anlattı.
  • Oyuncu, eskiden ihtiyacı olanları ve sokak çocuklarını çekinmeden arabasına aldığını belirtti.
  • Ünsal, günümüzde insanların güvenlik endişesiyle yardım etmekten çekindiğine dikkat çekti.
  • Tuba Ünsal, takipçilerine korkunun iyilik yapmalarına engel olmaması çağrısında bulundu.

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, önceki gün yağmurlu bir İstanbul gününde yaşadığı bir olayı takipçileriyle paylaşarak derin bir vicdan muhasebesine girişti. Büyük bir aydınlanma yaşayan Ünsal'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

Tuba Ünsal’dan yağmur altında içsel hesaplaşma

Fotoğraflar: Sosyal medya

Yaşadığı saniyelik ikilemi samimiyetle anlatan Ünsal, "Döndüm, geçtim ama bir an durdum" diyerek başladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce geçerken bir tane teyze gördüm, elinde ekmekler... Yağmurun altında böyle sırılsıklam yürüyor. Döndüm, geçtim. Sonra bir an dedim ki: 'Tuba, hemen dönüyorsun ve alıyorsun, gideceği yere kadar bırakıyorsun.'"

"BEN BÖYLE BİR İNSANIM"

Eskiden ihtiyacı olanları çekinmeden arabasına aldığını, sokak çocuklarına yardım ettiğini hatırlatan ünlü oyuncu, günümüzde her adımımıza sinen o güvensizlik ve korku duygusuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sonra farkına vardım, dedim ki: Yani ben normalinde böyle bir insanım. O geçip gitme hissinin saniyelik refleksi içimde nereye tekabül ediyor? Korkuyoruz çünkü. İşte arabaya birilerini almaktan... Ben eskiden dolaşırdım, ihtiyacı olanları alırdım, sokak çocuklarını alırdım. Artık korkuyoruz ya..."

Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımla takipçilerini vicdanlarının sesini dinlemeye davet ederek sözlerini şöyle noktaladı:

"Ve korkunun iyilik yapmanıza engel olmasına izin vermeyin ne olur. Bu çok önemli. Yaptığım şeyi söylemek için anlatmıyorum. Yani gerçekten o bir saniye durduğum halime ben şaşırdım."

