Taylor Swift ve Travis Kelce evleniyor! Yılın düğünü için tarih netleşti

Ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolunun yıldızı Travis Kelce cephesinde düğün çanları çalıyor. ABD basınının duyurduğu tarihle birlikte yılın düğünü için geri sayım resmen başladı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Taylor Swift ve Travis Kelce'nin düğünü 3 Temmuz'da New York'ta gerçekleşecek.
  • Çift Ağustos ayında nişanlandıklarını sosyal medyadan duyurmuştu.
  • Düğün davetiyeleri gönderilmeye başlandı.
  • İlk olarak Rhode Island düşünülürken son kararla New York tercih edildi.
  • Swift daha önce yüzüğe bakmadan duramadığını söylemişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ve Amerikan futbolunun ünlü ismi Travis Kelce, tüm dünyanın kilitlendiği düğün için geri sayıma geçti. Uzun süredir magazin gündeminin zirvesinde olan çift, düğün rotasını nihayet belirledi.

DÜĞÜNÜN ADRESİ: NEW YORK

Page Six'in servis ettiği bilgilere göre, 3 Temmuz'da New York'ta gerçekleşecek düğün töreni için davetiyeler çoktan yola çıktı. Rhode Island ihtimali uzun süre kulislerde konuşulsa da, çiftin "New York"u tercih ettiği öğrenildi.

"YÜZÜĞE BAKMADAN DURAMIYORUM"

Ağustos ayında nişanlandıklarını sosyal medyadan duyuran ikili, şimdiden magazin dünyasının en çok konuştuğu isimler arasında. Swift'in geçtiğimiz dönemde dile getirdiği "Yüzüğe bakmadan duramıyorum" itirafı, bugünlerde düğün heyecanının en büyük göstergesi olarak yorumlanıyor.

DÜĞÜN HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Taylor Swift ve Travis Kelce ne zaman evleniyor?

Page Six'in aktardığı bilgilere göre, çiftin düğünü 3 Temmuz'da gerçekleşecek.

Düğün töreni nerede yapılacak?

Daha önce Rhode Island seçeneği gündeme gelse de, son kararla birlikte düğün rotasının New York'a çevrildiği belirtiliyor.

Çiftin düğün detayları nasıl netleşti?

Davetiyelerin gönderilmeye başlanmasıyla birlikte, düğünle ilgili detaylar da netlik kazandı.

