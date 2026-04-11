İsmail Demirci ve Hande Soral'dan özeleştiri: "İş tutmuyorsa hata bizimdir"

Oyuncu çift İsmail Demirci ve Hande Soral, son dönemde sıkça yaşanan erken final krizlerini masaya yatırdı. "Tutmayan iş varsa hata bizim" diyen Demirci sektörün aynası olurken, Soral ise tartışılan oyuncu ücretlerine "Bu kolektif bir iş" diyerek noktayı koydu.

  • İsmail Demirci ve Hande Soral çifti bir davete katılarak sektörel değerlendirmelerde bulundu.
  • İsmail Demirci, erken final yapan dizilerle ilgili 'İyi hikaye çok önemli, tutmayan iş bizim hatamızdır' dedi.
  • Hande Soral, oyuncu ücretleri tartışmalarına değinerek 'Sadece para değil, hikâye ve onu nasıl anlattığımız önemli' ifadelerini kullandı.

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; İsmail Demirci ve Hande Soral çifti, önceki gün bir davete katıldı.

Son dönemde erken final yapan dizilerle ilgili değerlendirmede bulunan İsmail Demirci, "İyi hikaye çok önemli. Seyirci neyin doğru olduğunu biliyor. Tutmayan bir iş varsa bu bizim hatamızdır" dedi.

Soral ise oyuncu ücretleriyle ilgili tartışmalara değinerek, "Bu kolektif bir iş. Sadece para değil, hikâye ve onu nasıl anlattığımız önemli" ifadelerini kullandı.

İSMAİL DEMİRCİ'NİN İTİRAFLARI: "BABALIK SONRASI AŞK TANIMIM DEĞİŞTİ"

Sektörel değerlendirmelerinin yanı sıra özel hayatına dair samimi açıklamalarda da bulunan İsmail Demirci, geçen aylarda konuk olduğu bir programda eşi Hande Soral ve oğulları Ali ile olan bağını şu sözlerle anlattı:

"Aşk benim için huzurlu bir ev demek. Artık Hande'yi Ali'siz, Ali'yi Hande'siz düşünemiyorum. Oğlum da Hande kadar aşk. Çocuğum olduktan sonra aşkla ilgili fikirlerim tamamen değişti."

"ÖLÜM KORKUSU VE BABA OLMANIN SORUMLULUĞU"

İtiraf dolu açıklamalarına devam eden ünlü oyuncu, hastalık hastası olduğunu belirterek ölüm korkusu olduğunu hatta baba olduktan sonra eşi ve oğlunu yalnız bırakmaktan çok korktuğunu da dile getirdi.

