Türk müziğinin efsane ismi Sibel Can, bu kez evlat sevgisi ve gururuyla gündemde. Sanatçının 2000 yılında evlendiği iş insanı Sulhi Aksüt'ten dünyaya gelen küçük oğlu Emir Aksüt, vatani görevini yerine getirmek üzere birliğine teslim oldu. Aile, kısa bir süre önce yaşadığı mezuniyet coşkusunun ardından şimdi de askerlik gururunu yaşıyor.
İNGİLTERE'DEN ASKER OCAĞINA
Geçtiğimiz aylarda İngiltere'nin prestijli okullarından Westminster Üniversitesi'nden mezun olarak ailesine büyük bir mutluluk yaşatan 25 yaşındaki Emir Aksüt, eğitimin ardından vakit kaybetmeden vatani görevine başladı.
ABLASI MELİSA PAYLAŞTI
Kardeşine olan düşkünlüğüyle bilinen Melisa Ural, Emir Aksüt'ü birliğinde ziyaret ederek o duygusal anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
MERAK EDİLENLER
