Ünlü şarkıcı Işın Karaca, tatil amacıyla gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da hiç beklemediği bir engelle karşılaştı. Ailesiyle birlikte yaptığı tatil planını gerçekleştirmek isteyen Karaca, sınır kapısında pasaport kontrolünden geçemedi. Eşi ve kızı Yunanistan'a giriş yapabilirken, Işın Karaca yetkililer tarafından durdurularak "deport" edildiğini öğrendi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

"BİR BARDAK SU BİLE VERMEDİLER"

Havalimanının transit bölgesinde saatlerce bekletilen ve büyük bir çaresizlik yaşayan Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isyan etti. Elindeki deport belgelerini gösteren sanatçı, " Şu elimdeki kağıtları görüyor musunuz arkadaşlar? Atina'ya girişim reddedildi. Kızım ve eşim girebildi, onların girişi sağlandı ama ben deport edildim. Saatlerdir buradayız ve bizi ülkemize geri yollayacaklarmış. Bir bardak su veren bile yok, sağ olsunlar!" ifadeleriyle yaşadığı muameleyi takipçileriyle paylaştı.