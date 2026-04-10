Ünlü şarkıcı Işın Karaca, tatil amacıyla gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da hiç beklemediği bir engelle karşılaştı. Ailesiyle birlikte yaptığı tatil planını gerçekleştirmek isteyen Karaca, sınır kapısında pasaport kontrolünden geçemedi. Eşi ve kızı Yunanistan'a giriş yapabilirken, Işın Karaca yetkililer tarafından durdurularak "deport" edildiğini öğrendi.
"BİR BARDAK SU BİLE VERMEDİLER"
Havalimanının transit bölgesinde saatlerce bekletilen ve büyük bir çaresizlik yaşayan Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isyan etti. Elindeki deport belgelerini gösteren sanatçı, " Şu elimdeki kağıtları görüyor musunuz arkadaşlar? Atina'ya girişim reddedildi. Kızım ve eşim girebildi, onların girişi sağlandı ama ben deport edildim. Saatlerdir buradayız ve bizi ülkemize geri yollayacaklarmış. Bir bardak su veren bile yok, sağ olsunlar!" ifadeleriyle yaşadığı muameleyi takipçileriyle paylaştı.
KRİZİN KÖKENİ: GÜMÜLCİNE'DEKİ O KONSER!
Işın Karaca'nın turist olarak gittiği ülkede "istenmeyen kişi" ilan edilmesinin arkasındaki gerçek, 2024 yılında Batı Trakya'da, Gümülcine'de (Komotini) verdiği konsere dayanıyor. O dönemde Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgede sahne alan Karaca, sergilediği vatansever tutum nedeniyle Yunan medyasında hedef tahtasına oturtulmuştu.
Karaca'nın konseri sırasında "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" marşını seslendirmesi ve binlerce kişiyle birlikte "Ne Mutlu Türküm Diyene!" sloganını atması, Yunan makamlarını rahatsız etmişti. Sanatçının savunmasına göre, bu performans bugün yaşadığı deport krizinin doğrudan nedeni haline getirildi.
"MİLLİ BİR MESELEYMİŞ BENİMKİSİ"
Yaşananların saçma olduğuna vurgu yapan Işın Karaca, sanatçı kimliğinin siyasi baskılarla kısıtlanmasına tepki gösterdi. Karaca, "Hayatımda görmediğim saçma bir muameleyle karşı karşıyayım. Milli bir meseleymiş benimkisi... Turist olarak geldiğimiz yerde resmen düşman ilan edildik" sözleriyle, kendisine uygulanan yasaklı muamelenin arka planındaki milliyetçi tutumu sert bir dille eleştirdi.
Işın Karaca neden Yunanistan'a alınmadı?
Sanatçının, 2024 yılında Gümülcine'deki konseri sırasında sergilediği vatansever tutum ve okuduğu marşlar nedeniyle Yunan makamları tarafından "istenmeyen kişi" statüsüne alındığı belirtiliyor.
Olayın perde arkasındaki siyasi süreç nedir?
Işın Karaca'nın Gümülcine konserindeki "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" performansı ve "Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganları, Yunan medyasında hedef gösterilmesine ve ardından ülkeye giriş yasağı getirilmesine yol açtı.
Işın Karaca şu an nerede?
Atina Havalimanı'nın transit bölgesinde saatlerce bekletilen sanatçının, Türkiye'ye geri gönderilmesi için işlemleri başlatıldı.