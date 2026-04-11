TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Merve Özbey, önceki gün Acıbadem'de gazetecilerle bir araya geldi.
Kızı Elif hakkında konuşan Merve Özbey, "Beni asiste etmeye çalışıyor. Ayakkabılar ve kıyafetler gösteriyor. Yeni neslin zekasına yetişmek mümkün değil. Bir gün aynı frekansta buluşacağız ama yetişmeye çalışıyoruz." diyerek gülümsedi.
Sahne kıyafetleri üzerinden sanatçılara yöneltilen eleştirilere de değinen şarkıcı, "Herkes istediğini giysin, dünyada konuşulması gereken çok daha önemli konular var. Bence en son bunu konuşmalıyız" dedi.
Özbey'in açıklamalarının ardından kızı Elif merak konusu oldu. Anne-kızın benzerliğini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada "Merve kendini doğurmuş", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıldı.
Merve Özbey'in kızı Elif kaç yaşında?
Merve Özbey'in kızı Elif Özüm, 2021 yılının Şubat ayında dünyaya gelmiştir.
Merve Özbey'in yeni projeleri neler?
Sanatçı, yakın zamanda dinleyicileriyle buluşturacağı sürpriz bir türkü albümü üzerinde çalıştığını duyurdu.