Merve Özbey’in stil danışmanı kızı Elif! “Beni asiste etmeye çalışıyor”

Acıbadem'de objektiflere yansıyan Merve Özbey, kızı Elif ile olan renkli anlarını ve yeni neslin hızını anlattı. Özbey, "Beni asiste etmeye çalışıyor. Ayakkabılar ve kıyafetler gösteriyor" dedi.

  • Şarkıcı Merve Özbey, Acıbadem'de gazetecilere kızı Elif'in kendisine kıyafet ve ayakkabı seçiminde yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.
  • Anne-kız arasındaki benzerlik sosyal medyada dikkat çekti ve kullanıcılar benzerlik üzerine yorumlar yaptı.
  • Merve Özbey'in kızı Elif Özüm, Şubat 2021'de dünyaya geldi.
  • Sanatçı, yakın zamanda yayınlayacağı bir türkü albümü üzerinde çalıştığını açıkladı.

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Merve Özbey, önceki gün Acıbadem'de gazetecilerle bir araya geldi.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Kızı Elif hakkında konuşan Merve Özbey, "Beni asiste etmeye çalışıyor. Ayakkabılar ve kıyafetler gösteriyor. Yeni neslin zekasına yetişmek mümkün değil. Bir gün aynı frekansta buluşacağız ama yetişmeye çalışıyoruz." diyerek gülümsedi.

Özbey, yakında türkü albümü çıkaracağını söyledi.

Sahne kıyafetleri üzerinden sanatçılara yöneltilen eleştirilere de değinen şarkıcı, "Herkes istediğini giysin, dünyada konuşulması gereken çok daha önemli konular var. Bence en son bunu konuşmalıyız" dedi.

Özbey'in açıklamalarının ardından kızı Elif merak konusu oldu. Anne-kızın benzerliğini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada "Merve kendini doğurmuş", "Hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıldı.

MERAK EDİLENLER

Merve Özbey'in kızı Elif kaç yaşında?

Merve Özbey'in kızı Elif Özüm, 2021 yılının Şubat ayında dünyaya gelmiştir.

Merve Özbey'in yeni projeleri neler?

Sanatçı, yakın zamanda dinleyicileriyle buluşturacağı sürpriz bir türkü albümü üzerinde çalıştığını duyurdu.

