Türk müziğine damga vurmuş usta isimlerin çocukları, sürpriz bir projede buluştu. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç ve Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu, hayranlarını heyecanlandıran bir iş birliğine imza attı.
Baran Mengüç'ün müzikseverlerle buluşturduğu yeni şarkısı "Cilvelim" için bir araya gelen dörtlünün dans performansı, izleyenlerden tam not aldı.
Eğlenceli anların yaşandığı video, sosyal medya platformlarında hızla yayılırken, müzik dünyasının dört farklı kuşağını temsil eden isimlerin uyumu dikkat çekti.
Usta isimlerin çocuklarını aynı karede gören takipçiler, sosyal medyada duygusal paylaşımlarda bulundu.Efsanelerin evlatları aynı karede
Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaşırken, pek çok kullanıcı "Efsanelerin mirası emin ellerde", "Dört koldan müzik ziyafeti" ve "Müthiş bir buluşma" yorumlarını yaptı.