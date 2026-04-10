İdo Tatlıses, Doğukan Manço, Baran Mengüç ve Aydın Kurtoğlu’ndan olay dans

İbrahim Tatlıses, Barış Manço, Tarık Mengüç ve Cengiz Kurtoğlu'nun evlatları, Baran Mengüç’ün yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Dört ismin 'Cilvelim' şarkısı eşliğindeki dansı, sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

İdo Tatlıses, Doğukan Manço, Baran Mengüç ve Aydın Kurtoğlu’ndan olay dans
  • İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç ve Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu ortak bir projede bir araya geldi.
  • Baran Mengüç'ün yeni şarkısı 'Cilvelim' için çekilen videoda dörtlü dans performansı sergiledi.
  • Video sosyal medya platformlarında hızla yayılarak binlerce beğeni ve yorum aldı.

Türk müziğine damga vurmuş usta isimlerin çocukları, sürpriz bir projede buluştu. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Tarık Mengüç'ün oğlu Baran Mengüç ve Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Aydın Kurtoğlu, hayranlarını heyecanlandıran bir iş birliğine imza attı.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Baran Mengüç'ün müzikseverlerle buluşturduğu yeni şarkısı "Cilvelim" için bir araya gelen dörtlünün dans performansı, izleyenlerden tam not aldı.

Eğlenceli anların yaşandığı video, sosyal medya platformlarında hızla yayılırken, müzik dünyasının dört farklı kuşağını temsil eden isimlerin uyumu dikkat çekti.

İdo Tatlıses, Doğukan Manço, Baran Mengüç ve Aydın Kurtoğlu’ndan olay dans-4

Usta isimlerin çocuklarını aynı karede gören takipçiler, sosyal medyada duygusal paylaşımlarda bulundu.

Efsanelerin evlatları aynı karede

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaşırken, pek çok kullanıcı "Efsanelerin mirası emin ellerde", "Dört koldan müzik ziyafeti" ve "Müthiş bir buluşma" yorumlarını yaptı.

Madrid'e giden Seda Bakan: "Türk dizilerinin gücü inanılmaz"
