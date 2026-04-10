Erkekler arasında botoks ve cilt bakımı gibi estetik uygulamalar son yıllarda yaygınlaşan bir trend haline geldi.

Şarkıcı Sinan Özen, 62 yaşındaki görünümünü korumak için arada bir botoks yaptırdığını açıkladı.

Türk müziğinin uzun yıllardır sahnelerde olan ismi Sinan Özen, 62 yaşında sahip olduğu görünümle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Uzun süredir daha sakin bir yaşam süren Özen, formunu koruma konusundaki yaklaşımını net bir dille ifade etti.

"ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM"

Bakım rutininden bahseden Özen, sadece genetik veya yaşam tarzı faktörlerinin yeterli olmadığını kabul etti. Ünlü şarkıcı, estetik operasyonlara ve cilt bakımlarına dair şu açıklamayı yaptı:

"Bedenin güzelliği, gençlik... Bunların hepsi biraz hikaye. Hayatı sevmek, insanları sevmek önemli. Ama arada bir botoks yaptırıyorum, estetiğe karşı değilim. Güzel yaşlanmak istiyorum."