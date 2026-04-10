Türk müziğinin uzun yıllardır sahnelerde olan ismi Sinan Özen, 62 yaşında sahip olduğu görünümle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Uzun süredir daha sakin bir yaşam süren Özen, formunu koruma konusundaki yaklaşımını net bir dille ifade etti.
"ESTETİĞE KARŞI DEĞİLİM"
Bakım rutininden bahseden Özen, sadece genetik veya yaşam tarzı faktörlerinin yeterli olmadığını kabul etti. Ünlü şarkıcı, estetik operasyonlara ve cilt bakımlarına dair şu açıklamayı yaptı:
"Bedenin güzelliği, gençlik... Bunların hepsi biraz hikaye. Hayatı sevmek, insanları sevmek önemli. Ama arada bir botoks yaptırıyorum, estetiğe karşı değilim. Güzel yaşlanmak istiyorum."
ERKEKLERDE ESTETİK TRENDİ
Sinan Özen'in estetik konusundaki açık tavrı, son yıllarda erkekler arasında yaygınlaşan bakımlı yaşlanma trendinin bir yansıması. Artık sadece kadınların değil, erkeklerin de profesyonel dokunuşlarla cilt sağlıklarını koruması, magazin gündeminde sıradan bir konu haline gelmiş durumda. Güzel yaşlanma hedefi, estetik cerrahi ve dermatolojik müdahaleleri erkekler için de ulaşılabilir bir tercih kılıyor.
MERAK EDİLENLER
Sinan Özen kaç yaşında?
Sinan Özen 1964 doğumlu olup, 2026 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.
Sinan Özen estetik yaptırıyor mu?
Evet, sanatçı "güzel yaşlanmak" adına arada bir botoks uygulamaları yaptırdığını açıkça ifade etmiştir.
Ünlüler arasında estetik yaygın mı?
Evet, son dönemde erkek ünlüler arasında botoks, göz kapağı estetiği ve cilt yenileme işlemleri oldukça sık tercih edilmektedir.