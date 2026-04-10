CANLI YAYIN
Geri

Seda Sayan’dan Çağlar Ökten itirafı: "Yürümedim koştum!"

Çağlar Ökten ile 2022 yılında dünyaevine giren Seda Sayan, evlilik sürecinin tahmin edilenden çok daha hızlı ilerlediğini açıkladı. İlişkilerinin detaylarını mizahi bir dille paylaşan Sayan, eşinin nikah masasına giden süreci nasıl deneyimlediğini anlattı

Giriş Tarihi:
Seda Sayan’dan Çağlar Ökten itirafı: "Yürümedim koştum!"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile 2022 yılının Nisan ayında Beşiktaş'ta düzenlenen törenle evlendiğini açıkladı.
  • Sayan, uzun bir flört dönemi yaşamadan hızlı karar alarak Ökten'e evlenme teklif ettiğini ve eşinin kendini nikah masasında bulduğunu belirtti.
  • Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile birlikteliği, aralarındaki yaş farkıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor.
  • Sayan'ın daha önce Rıdvan Kılıç, Sinan Engin, Soner Yapcacık, Tuncay Kıratlı, Gökhan Şükür ve Onur Şan ile evlilikleri bulunuyor.

Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile 2022 yılının nisan ayında Beşiktaş'ta düzenlenen bir törenle evlenmişti. Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ikili, aralarındaki yaş farkıyla da sık sık gündeme gelmişti. Eleştirilere kulak tıkayıp mutlu birlikteliklerine devam eden çiften Sayan, evliliğin perde arkasında yaşananları samimi bir dille anlattı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"YÜRÜMEDİM, KOŞTUM"

Uzun bir flört dönemi yaşamadıklarını belirten ünlü sanatçı, tanıştıktan kısa süre sonra evlilik kararı aldıklarını ifade etti. Sayan, o dönemi şu sözlerle özetledi: "Benimle hemen evlenmen lazım dedim. Yürümedim, koştum. Adam kendini bir anda nikah masasında buldu."

Seda Sayan’dan Çağlar Ökten itirafı: "Yürümedim koştum!"-3

GEÇMİŞTEN NOTLAR: SAHNEDEKİ EVLİLİK DİYALOĞU

Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasındaki dinamik, geçtiğimiz günlerde İzmir konserinde de gözler önüne serildi. Sayan, sahneye çıkan bir hayranının evleneceğini öğrenince evlilik tarihini sordu. Eşi Çağlar Ökten ise mikrofonu alarak, "Ona sen evlilik tarihini mi sordun?" diye seslendi. Sayan'ın "Evet" yanıtı üzerine Ökten'in "Ne dedi?" sorusunu, "Aa bizim tarih" diyerek yanıtlayan Sayan, ardından kendi evlilik sayısına atıfta bulunarak, "Çok evlenince öyle oluyor" dedi. Bu espri, konsere katılanları kahkahaya boğdu.

Seda Sayan’dan Çağlar Ökten itirafı: "Yürümedim koştum!"-4

HIZLI KARARLARIN GÜCÜ

Seda Sayan ve Çağlar Ökten ikilisi, aralarındaki yaş farkına yönelik tüm eleştirileri, sergiledikleri sakin ve esprili duruşla karşılamayı tercih ediyor. Sayan'ın evlilik sürecini "koşarak" tanımlaması, aslında çiftin magazindeki yerini de özetliyor: Beklenmedik, hızlı ve mizahı elden bırakmayan bir ilişki. Sahne diyalogları, çiftin birbirlerinin geçmişine ve kendi evlilik sayılarına karşı ne kadar rahat bir tutum takındıklarını gözler önüne seriyor.

Seda Sayan’dan Çağlar Ökten itirafı: "Yürümedim koştum!"-5

SEDA SAYAN'IN EVLİLİK GEÇMİŞİ

Seda Sayan'ın bugüne kadar yaptığı evlilikler kronolojik olarak şu şekildedir:

Eşin Adı Evlilik Yılı Boşanma Yılı
Rıdvan Kılıç 1987 1987
Sinan Engin 1990 1995
Soner Yapcacık 1998 1999
Tuncay Kıratlı 2000 2001
Gökhan Şükür 2004 2005
Onur Şan 2008 2010
Çağlar Ökten 2022 -

Seda Sayan’dan Çağlar Ökten itirafı: "Yürümedim koştum!"-6

MERAK EDİLENLER

Seda Sayan kaç yaşında ve nereli?

30 Aralık 1961 İstanbul doğumlu olan Seda Sayan, 63 yaşındadır. Asıl adı Aysel Gür Saçar olan sanatçı, aslen Tokatlıdır.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten ne zaman evlendi?

Çift, 2022 yılının Nisan ayında Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Aralarındaki yaş farkı ne kadar?

Seda Sayan ile Çağlar Ökten arasında 25 yaş fark bulunmaktadır.

