Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile 2022 yılının nisan ayında Beşiktaş'ta düzenlenen bir törenle evlenmişti. Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ikili, aralarındaki yaş farkıyla da sık sık gündeme gelmişti. Eleştirilere kulak tıkayıp mutlu birlikteliklerine devam eden çiften Sayan, evliliğin perde arkasında yaşananları samimi bir dille anlattı.
"YÜRÜMEDİM, KOŞTUM"
Uzun bir flört dönemi yaşamadıklarını belirten ünlü sanatçı, tanıştıktan kısa süre sonra evlilik kararı aldıklarını ifade etti. Sayan, o dönemi şu sözlerle özetledi: "Benimle hemen evlenmen lazım dedim. Yürümedim, koştum. Adam kendini bir anda nikah masasında buldu."
GEÇMİŞTEN NOTLAR: SAHNEDEKİ EVLİLİK DİYALOĞU
Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasındaki dinamik, geçtiğimiz günlerde İzmir konserinde de gözler önüne serildi. Sayan, sahneye çıkan bir hayranının evleneceğini öğrenince evlilik tarihini sordu. Eşi Çağlar Ökten ise mikrofonu alarak, "Ona sen evlilik tarihini mi sordun?" diye seslendi. Sayan'ın "Evet" yanıtı üzerine Ökten'in "Ne dedi?" sorusunu, "Aa bizim tarih" diyerek yanıtlayan Sayan, ardından kendi evlilik sayısına atıfta bulunarak, "Çok evlenince öyle oluyor" dedi. Bu espri, konsere katılanları kahkahaya boğdu.
HIZLI KARARLARIN GÜCÜ
Seda Sayan ve Çağlar Ökten ikilisi, aralarındaki yaş farkına yönelik tüm eleştirileri, sergiledikleri sakin ve esprili duruşla karşılamayı tercih ediyor. Sayan'ın evlilik sürecini "koşarak" tanımlaması, aslında çiftin magazindeki yerini de özetliyor: Beklenmedik, hızlı ve mizahı elden bırakmayan bir ilişki. Sahne diyalogları, çiftin birbirlerinin geçmişine ve kendi evlilik sayılarına karşı ne kadar rahat bir tutum takındıklarını gözler önüne seriyor.
SEDA SAYAN'IN EVLİLİK GEÇMİŞİ
Seda Sayan'ın bugüne kadar yaptığı evlilikler kronolojik olarak şu şekildedir:
|Eşin Adı
|Evlilik Yılı
|Boşanma Yılı
|Rıdvan Kılıç
|1987
|1987
|Sinan Engin
|1990
|1995
|Soner Yapcacık
|1998
|1999
|Tuncay Kıratlı
|2000
|2001
|Gökhan Şükür
|2004
|2005
|Onur Şan
|2008
|2010
|Çağlar Ökten
|2022
|-
MERAK EDİLENLER
Seda Sayan kaç yaşında ve nereli?
30 Aralık 1961 İstanbul doğumlu olan Seda Sayan, 63 yaşındadır. Asıl adı Aysel Gür Saçar olan sanatçı, aslen Tokatlıdır.
Seda Sayan ve Çağlar Ökten ne zaman evlendi?
Çift, 2022 yılının Nisan ayında Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
Aralarındaki yaş farkı ne kadar?
Seda Sayan ile Çağlar Ökten arasında 25 yaş fark bulunmaktadır.