Mika Raun Can'ın soruşturması tamamlandı: Hapsi isteniyor

Sosyal medya fenomeni Mika Raun Can hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Başsavcılık, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla Raun’un cezalandırılmasını talep etti. Uyuşturucu soruşturması ise devam ediyor.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Mika Raun Can hakkında 'Halkın Bir Kesimini Cinsiyet Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama' suçundan iddianame hazırladı.
  • İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
  • Mika Raun Can hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan yürütülen soruşturma devam ediyor.
  • Mika Raun Can, ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etmiş, hamile kadınlarla alay etme videosu için 'eğlence' savunması yapmıştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mika Raun Can hakkında başlatılan adli süreçte yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından yürütülen soruşturmanın bir kısmını tamamladı.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Mika'nın "Halkın Bir Kesimini Cinsiyet Farklılığına Dayanarak Alanen Aşağılama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Fenomen Mika Raun Can hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Can ifadesinde, uyuşturucu maddeyi kullandığını itiraf etmişti. Sosyal medya üzerinden paylaştığı hamile kadınlarla alay etme videosuna ilişkin ise 'eğlence' savunması yapmıştı.

HAPSİ İSTENDİ

31 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderilen Mika Raun hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan iddianamede Raun'un cezalandırılması talep edildi.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mika Raun hakkındaki uyuşturucu soruşturması ise devam ediyor.

SONRAKİ HABER

