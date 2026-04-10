YAPAY ZEKA MI, DUYGU MU?

Sinan Akçıl'ın gerçek kalp vurgusu, dijitalleşen dünyada müziğin insani yanının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Yapay zekanın sadece melodik bir başarı sunduğu bu çağda, Akçıl'ın milli ruhu kalbiyle harmanlaması, taraftarın aradığı o samimiyeti geri getirebilir.