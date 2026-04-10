2026 Dünya Kupası coşkusu Sinan Akçıl'ın notalarıyla zirveye taşınıyor. Milli Takım için kolları sıvayan Akçıl, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile kurduğu yakın temasın ardından beklenen müjdeyi verdi.
Riva'ya yapılacak resmi ziyaret öncesi "Konu hep kırmızı-beyaz" diyerek ilk sinyalleri veren sanatçı, son paylaşımında milli takım için marş hazırladığını duyurdu.
Sosyal medyada son günlerde yapay zeka (Suno) tarafından oluşturulan ve milli takıma mal edilmeye çalışılan sahte marşlar hakkında konuşan Sinan Akçıl, taraftarlara uyarıda bulundu: "Ortalıkta dolaşan marşların hiçbiri benim değil arkadaşlar, yalan haberlere inanmayın. Onların hemen hepsi yapay zeka ürünü! Ben gerçek kalple yazdım, az biraz daha sabır."
YAPAY ZEKA MI, DUYGU MU?
Sinan Akçıl'ın gerçek kalp vurgusu, dijitalleşen dünyada müziğin insani yanının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Yapay zekanın sadece melodik bir başarı sunduğu bu çağda, Akçıl'ın milli ruhu kalbiyle harmanlaması, taraftarın aradığı o samimiyeti geri getirebilir.
MERAK EDİLENLER
Sinan Akçıl milli takım için marş mı yazdı?
Evet, Sinan Akçıl 2026 Dünya Kupası özelinde A Milli Takım için bir marş yazdığını resmen duyurdu.
Sosyal medyadaki marşlar kime ait?
Akçıl, dolaşımdaki marşların çoğunun "Suno" gibi yapay zeka araçlarıyla üretildiğini ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.