Klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, son dönemde hem müzikal çalışmaları hem de fiziksel değişimiyle gündemde.
Geçirdiği mide ameliyatı sonrası fazla kilolarından kurtulan genç isim, yeni şarkısının lansmanında ilk kez görüntülendi. Siyah elbisesi ve saç stiliyle dikkat çeken Şenlendirici'ye, gece boyunca babası Hüsnü Şenlendirici eşlik etti.
SİBEL CAN'A BENZETİLDİ!
Naz Şenlendirici'nin yeni görüntüleri sosyal medyada yoğun etkileşim aldı. Takipçilerin birçoğu genç ismin özellikle Sibel Can'a olan benzerliğine dikkat çekti.
"Yeni Sibel Can'ımız", "Yüzü de sesi de aynı Sibel Can", "Sibel Can'a benziyor, akraba olduklarını duymuştum" gibi yorumlar, Sibel Can vurgusunu zirveye taşıdı. Takipçiler, genç ismin zayıfladıktan sonraki halini oldukça başarılı bulduklarını belirtti.
"GELECEĞİN SİBEL CAN'I MI?"
Magazin dünyasında fiziksel benzerlikler her zaman ilgi odağı olmuştur. Naz Şenlendirici'nin yaşadığı değişim, takipçileri arasında "Sibel Can" kıyaslamasını başlattı. Hem ses rengi hem de yüz hatları üzerinden kurulan bu bağlantı, Naz Şenlendirici'nin popülaritesini artırırken, "Geleceğin Sibel Can'ı mı?" sorularını da beraberinde getiriyor.
Öte yandan Hakan Altun lansman gecesinde Naz Şenlendirici'yi yalnız bırakmazken, Sibel Can gönderdiği çiçekle genç meslektaşına destek oldu.
MERAK EDİLENLER
Naz Şenlendirici nasıl zayıfladı?
Genç isim, fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı geçirdiğini paylaşmıştı.
Sosyal medyada ne yorumlar yapılıyor?
Takipçilerin büyük çoğunluğu Naz Şenlendirici'yi Sibel Can'a benzeterek, yeni halini oldukça beğendiklerini dile getirdi.