Magazin dünyasının gözde çiftlerinden oyuncu Cemre Baysel ve yarış pilotu Cem Bölükbaşı'nın ilişkisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl büyük bir aşkla başlayan ve hayranları tarafından yakından takip edilen ikilinin sosyal medya hamleleri, ayrılık dedikodularını zirveye taşıdı.
TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR, FOTOĞRAFLARI SİLDİLER
İlişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ancak özel günlerde paylaştıkları romantik karelerle beğeni toplayan çift, bu kez sessizlikleriyle dikkat çekti. Yarış pilotu Cem Bölükbaşı'nın, Instagram hesabından sevgilisi Cemre Baysel ile olan tüm fotoğraflarını aniden kaldırması, hayranlarının gözünden kaçmadı.
Bölükbaşı'nın bu hamlesinin ardından gözler Cemre Baysel'e çevrildi. Baysel de aynı yolu izleyerek, Bölükbaşı ile çektirdiği tüm kareleri sayfasından kaldırdı. Bununla da yetinmeyen ikilinin, sosyal medya platformlarında birbirlerini takipten çıkmaları, ilişkinin bittiği yönündeki iddiaları güçlendirdi.
İKİSİ DE SESSİZ!
Sosyal medyadaki bu temizlik operasyonu sonrası hayranları, ikilinin bir süredir birlikte görüntülenmemesini de ayrılık sinyali olarak yorumladı. Magazin kulislerinde çiftin yollarını ayırdığı konuşulsa da taraflardan konuyla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.
İkilinin bu hamleleri, "Acaba bir kriz mi yaşandı yoksa sadece bir dönemlik bir ara mı?" sorusunu akıllara getirdi.
MERAK EDİLENLER
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı ayrıldı mı?
İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkıp birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırdı. Bu hamleler "ayrılık" iddialarını güçlendirse de, taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı ne zaman sevgili oldu?
Oyuncu Cemre Baysel ile milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı, yaklaşık bir yıl önce birlikteliklerini ilan etmiş ve magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftler arasına girmişti.
Sosyal medyadaki bu hamleler ne anlama geliyor?
Ünlü isimlerin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması ve fotoğrafları silmesi, dijital dünyada genellikle "ilişki bitti" şeklinde yorumlansa da, bazen geçici bir tartışmanın yansıması olabiliyor.