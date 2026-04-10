MERAK EDİLENLER

Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı ayrıldı mı?

İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkıp birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırdı. Bu hamleler "ayrılık" iddialarını güçlendirse de, taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı ne zaman sevgili oldu?

Oyuncu Cemre Baysel ile milli yarış pilotu Cem Bölükbaşı, yaklaşık bir yıl önce birlikteliklerini ilan etmiş ve magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftler arasına girmişti.

Sosyal medyadaki bu hamleler ne anlama geliyor?

Ünlü isimlerin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması ve fotoğrafları silmesi, dijital dünyada genellikle "ilişki bitti" şeklinde yorumlansa da, bazen geçici bir tartışmanın yansıması olabiliyor.