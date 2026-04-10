Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, saha dışındaki tatsız bir olayla gündeme geldi. İstanbul Beykoz'da lüks bir sitede ikamet eden yıldız futbolcunun villası, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin hedefi oldu.
Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Skriniar'ın İstanbul Beykoz'daki lüks bir sitede bulunan villasına giren hırsızların evdeki tüm parayı çaldığı iddia edildi.
40 BİN DOLAR ÇALINDI!
Olayı fark eden Skriniar, durumu hemen emniyet birimlerine bildirdi. Yıldız futbolcunun evinden yaklaşık 40 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 790 bin TL) değerinde nakit paranın çalındığı öne sürüldü.
Futbolcunun yakın zamanda eve nakliyecilerin gelip gittiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışmasının devam ettiği bildirildi.