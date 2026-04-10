Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar'ın İstanbul Beykoz'daki villasına hırsızlık olayı gerçekleşti.

Villadan yaklaşık 40 bin dolar (1 milyon 790 bin TL) değerinde nakit para çalındı.

Skriniar olayı fark ettikten sonra durumu emniyet birimlerine bildirdi.

Futbolcunun yakın zamanda eve nakliyecilerin gelip gittiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, saha dışındaki tatsız bir olayla gündeme geldi. İstanbul Beykoz'da lüks bir sitede ikamet eden yıldız futbolcunun villası, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin hedefi oldu.

Fotoğraflar: Sosyal medya Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Skriniar'ın İstanbul Beykoz'daki lüks bir sitede bulunan villasına giren hırsızların evdeki tüm parayı çaldığı iddia edildi.