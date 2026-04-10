Yurt dışında "Sizi tanıyoruz" diyerek yanına gelen ve genelde oynadıkları dizinin ismini söyleyen kişilerle karşılaştıklarını anlatan Bakan, "Açıkçası gurur duyuyorum. Ayrıca dizideki karakterim eğlenceli biri. Onu kendilerine benzetip 'Benim gibisin.' diyen de çok oluyor. Herkes kendinden bir şey buluyor. Bu da mutluluk verici." diye konuştu.

İspanyolların Türkleri tanıdığı gibi Türklerin de İspanyolları tanıdığını ve iki halkın birbirine inanılmaz derecede benzediğini ifade eden Bakan, "Yemek kültürü, insanların paylaşma kültürü, duyguların derinden yaşanması gibi çok benzer yanlarımız var. İspanyolları gördüğümde bana, bize çok yakın gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

"PEDRO ALMODOVAR'A SELAMLARIMI YOLLUYORUM"

İspanya'da olası sinema projeleri için "İnşallah, keşke olsa. Pedro Almodovar'a selamlarımı yolluyorum" diyerek esprili bir şekilde görüşünü dile getiren Türk sanatçı, "Keşke İspanyolca bilsem de size burada İspanyolca bir şarkı söyleyebilsem. Bizim işimiz ezber tabii ki. Her türlü şey yapılabilir." diye ekledi.

Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Almodovar'ın hayranı olduğunu saklamayan Seda Bakan, İspanya'da aynı film setinde olmak isteyeceği ünlüleri de dünya yıldızları olarak tanımladığı Javier Bardem ve Penelope Cruz olarak sıraladı.