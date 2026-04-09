CANLI YAYIN
Geri

Çapkınlara yeni tuzak: Gece kulübü tanışması kabusa döndü

Bebek'teki bir mekanda tanıştığı kadınla evine giden işadamı Ş.T., hayatının en korku dolu anlarını yaşadı. Kadın, uyuşturucu ihbarı tehdidiyle 50 bin lira istedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Bebek'teki bir barda eğlenen işadamı Ş.T., tanıştığı A.K. isimli kadınla birlikte evine gitti.
  • Kadın, işadamının evinde uyuşturucu istedi ve adrese bir torbacı çağırdı.
  • A.K., işadamından hem uyuşturucunun parasını hem de daha önceden kalan 50 bin liralık borcunu ödemesini talep etti.
  • Kadın, talebi reddedilince işadamını polise uyuşturucu ihbarında bulunmakla tehdit etti.
  • İşadamı Ş.T. korkarak istenen parayı ödedi ve kadını evinden kovdu.

Eğlence mekanında başlayan samimiyet, bir anda kabusa döndü. Bebek'teki bir barda eğlenen işadamı Ş.T., gecenin ilerleyen saatlerinde A.K. isimli bir kadınla tanıştı. İkili arasındaki samimiyet, kadının "Senin evine gidelim" teklifiyle farklı bir boyuta taşındı.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.

Sabah'tan Evran Abdullahoğlu'nun haberine göre; olay geçtiğimiz akşam İstanbul'da yaşandı. İşadamı Ş.T., eğlenmek için Bebek'teki bir bara gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde yanına gelen A.K. isimli kadın, Ş.T. ile tanışıp samimi oldu. Kadın finalde "Senin evine gidelim" teklifinde bulundu. İkili mekandan çıkıp adamın evine gidince kadın, adamdan uyuşturucu istedi.

"SENİ POLİSE İHBAR EDERİM"

İşadamı Ş.T. "Ben kullanmam" deyince kadın "O zaman kendim için isteyeyim" dedi. 15 dakika sonra adrese bir torbacı geldi. Kadın, işadamına "Hem bu aldığımın parasını hem de daha önceden kalan 50 bin liralık borcumu ödeyeceksin" dedi.

Adam teklifi reddedince kadın "O zaman polisi arar uyuşturucu ihbarında bulunurum" diye tehditte bulundu. Çok korkan işadamı Ş.T. istenen parayı ödeyip kadını evden kovdu.

