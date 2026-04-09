Sabah'tan Evran Abdullahoğlu'nun haberine göre; olay geçtiğimiz akşam İstanbul'da yaşandı. İşadamı Ş.T., eğlenmek için Bebek'teki bir bara gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde yanına gelen A.K. isimli kadın, Ş.T. ile tanışıp samimi oldu. Kadın finalde "Senin evine gidelim" teklifinde bulundu. İkili mekandan çıkıp adamın evine gidince kadın, adamdan uyuşturucu istedi.
"SENİ POLİSE İHBAR EDERİM"
İşadamı Ş.T. "Ben kullanmam" deyince kadın "O zaman kendim için isteyeyim" dedi. 15 dakika sonra adrese bir torbacı geldi. Kadın, işadamına "Hem bu aldığımın parasını hem de daha önceden kalan 50 bin liralık borcumu ödeyeceksin" dedi.
Adam teklifi reddedince kadın "O zaman polisi arar uyuşturucu ihbarında bulunurum" diye tehditte bulundu. Çok korkan işadamı Ş.T. istenen parayı ödeyip kadını evden kovdu.