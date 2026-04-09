Ekranların sevilen oyuncularından İlayda Alişan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Alişan, son olarak yoga yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
EKRANLARIN ARANAN YÜZÜ
İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında "Bir Çocuk Sevdim" dizisiyle yaşayan Alişan, küçük yaşına rağmen dikkat çekmeyi başarmıştı. Ardından "Ateş Kuşları", "Masumiyet" ve "Çukur" gibi yapımlarda yer alan oyuncu, kariyerinde emin adımlarla ilerleyerek ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi.
SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Şimdilerde kariyerinin yanı sıra Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminde yer alan Alişan, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini şaşırttı.
İlayda Alişan esnekliğiyle büyüledi
YER ÇEKİMİNE MEYDAN OKUDU
Yoga yaptığı anları yayınlayan ünlü oyuncu, vücudunu adeta bir lastik gibi esneterek en zor pozları bile büyük bir rahatlıkla gerçekleştirdi. Yer çekimine meydan okuyan hareketleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
"ESNEKLİKTE SON NOKTA"
Güç ve denge gerektiren pozları ustalıkla yapan Alişan'ın performansı takipçilerinden tam not aldı. Paylaşıma "Esneklikte son nokta" ve "Resmen şekilden şekle girmiş" gibi yorumlar yapılırken, beğeni sayısı da hızla arttı.
HAFTANIN DÖRT GÜNÜ SPOR
Fit görüntüsüyle de dikkat çeken oyuncunun haftanın dört günü düzenli olarak spor yaptığı öğrenildi. Sağlıklı yaşam tarzını sürdüren Alişan, disiplinli çalışmasıyla formunu korumaya devam ediyor.
