Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, 2017 yılında Roma'da dünyaevine girdiği futbolcu eşi Caner Erkin ile ilgili yıllar sonra gelen bir itirafta bulundu. Enis Arıkan'ın programına konuk olan Ovalı, ünlü Yılmaz Erdoğan'ın başlarda Caner Erkin'i hiç sevmediğini açıkladı.
Erdoğan'ın kendisine, "Tatsız olmak için bu kadar uğraşan bir adamla mı berabersin?" diye sorduğunu belirten Ovalı, o dönem yaşadığı kararsızlığı ve sosyal baskıyı ilk kez dile getirdi.
Ovalı, Yılmaz Erdoğan'ın evine gittikleri gün kütüphanenin önünde gerçekleşen o diyaloğu şu sözlerle anlattı: "Caner'e dönüp 'Bunu okudun mu Canerciğim?' diye sordu. Bir an sessizlik oldu, benim genç kızlığım söndü resmen. İçimden 'Allah'ım ne olur demesin' diyorum. Caner 'Ağabey ben hayatımda hiç kitap okumadım' dedi"
Bu samimi ama bir o kadar da şaşırtıcı cevap, odadaki herkesi dondurmaya yetti. Ovalı, bu sözlerin ardından ortamda kısa süreli bir sessizlik yaşandığını ancak Caner Erkin'in dürüstlüğünün Yılmaz Erdoğan'ın hoşuna gittiğini belirtti.
Ovalı o anları, "İçeride öyle bir sessizlik oldu ki herkes dona kaldı diyebilirim. Ama bu dürüstlüğü Yılmaz Ağabey'in çok hoşuna gitti. 'En azından dürüst' dedi ve o günden sonra Caner'i çok sevmeye başladı" diyerek özetledi.
İLK KİTAP: KÜÇÜK PRENS
Yaşanan bu kütüphane krizinin ardından Şükran Ovalı, eşi için harekete geçti. Ünlü oyuncu, bu olaydan sonra eşine Antoine de Saint-Exupéry'nin dünyaca ünlü eseri 'Küçük Prens'i okutarak, Erkin'in kitap dünyasına ilk adımını atmasını sağladığını belirtti.
🔍 ŞÜKRAN OVALI - CANER ERKİN AŞKI
Nikah Masası: 2017 yılında Roma'da rüya gibi bir törenle evlendiler.
Mihran Ela: 2018 yılında kızlarının dünyaya gelmesiyle aileleri genişledi.
İmaj: Başlarda "agresif" ve "soğuk" bulunan Caner Erkin imajı, Şükran Ovalı'nın etkisiyle daha aile babası ve sempatik bir noktaya evrildi.
