Nilperi Şahinkaya'yı dolandırdığı iddia edilen Baturalp Bekar isyan etti: "Çok düşmanım olmuş"

Oyuncu Nilperi Şahinkaya ile ayrılığı gündemde olan Baturalp Bekar hakkında çıkan iddiaları reddetti. Dolandırıcılık suçlamalarına karşı hukuki süreç başlatacağını açıklayan Bekar,“Dekontları göstersinler” diyerek iddialara meydan okudu. Programa bağlanan eski sevgili, "İddiaların Nilperi’den çıkmadığına eminim" şeklinde ifade etti. Şahinkaya cephesi ise sessizliğini koruyor.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya ile yaşadığı ilişki ve ani ayrılığıyla gündeme gelen Baturalp Bekar, hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddialarına sert çıktı.

Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

İDDİALARI REDDETTİ

Magazin kulislerinde yer alan iddialara göre Bekar'ın, Şahinkaya'nın mobil bankacılık hesabından bilgisi dışında para transferleri yaptığı öne sürüldü. Ancak Bekar, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuki yollara başvuracağını dile getirerek hakkında çıkan iddiaları reddetti.

"AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİNDE HİSSETTİM"

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Bekar, "Hakkımda çıkan asılsız ve karalayıcı haberlerin açıklamasını yapma gereğinde hissettim kendimi" ifadelerini kullandı.

"DEKONTLARI GÖSTERSİNLER"

Gel Konuşalım programına bağlanan Bekar, para alışverişi iddialarına ilişkin, "Her insan gibi bizde de oldu. Bir şeyi onun yerine ben ödüyordum ya da o benim yerime. Milyonluk transfer olsa banka hiç mi uyarmaz? Dekontları göstersinler. Dolandırıcı olduğumu söyleyenlere dava edeceğim" sözlerini ifade etti.

NİLPERİ'YE ULAŞAMIYOR

Şahinkaya'ya ulaşamadığını da belirten Bekar, "Kendisiyle hiçbir şekilde iletişim kuramıyorum. İddiaların Nilperi'den çıkmadığına eminim. Çok düşmanım olmuş" sözleriyle yaşanan sürece dair sitemini dile getirdi.

"MORALİM ÇOK BOZUK"

Öte yandan, ikilinin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakması ve sık sık tartıştıkları yönündeki iddialar da dikkat çekti. Nilperi Şahinkaya ise konuyla ilgili sessizliğini korurken, "Moralim çok bozuk, bu konuda konuşmak istemiyorum" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

