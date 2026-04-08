"Güzel Köylü" ve "İçimdeki Fırtına" gibi yapımlarla tanınan Gizem Karaca, kızı Yaz ile yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor.
ARŞİVDEN SEÇTİĞİ ÖZEL KARELER
2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile evlenen oyuncu, 2025 yılının haziran ayında ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde vaktinin büyük bir bölümünü kızıyla geçiren Karaca, sosyal medya hesabından bu kez arşivinden seçtiği özel kareleri paylaştı. Kızı Yaz ile olan anlarını takipçileriyle paylaşan oyuncu, galerisinde binlerce fotoğraf olduğunu belirtti.
"BEN 13 TANE ZAR ZOR SEÇTİM"
Karaca paylaşımında, "Arşivde kalanlar dumpişkosu. 62,353 fotoğraf var galeride, ben 13 tane zar zor seçtim. Baktım bebeksiz fotoğrafım yok hazirandan beri idare edin artık" ifadelerini kullandı.
YAZ'IN GÜNDEN GÜNE BÜYÜYEN HALLERİ
Anne-kızın sevgi dolu kareleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, minik Yaz'ın günden güne büyüyen halleri takipçilerin beğenisini topladı.
"9 AY ÖNCE DOĞUM YAPMIŞ BİRİ İÇİN BÜYÜK ADIM"
Öte yandan doğum sonrası sürecini de takipçileriyle paylaşan oyuncu, spora başladığını belirterek "İnsanlık için küçük ama 9 ay önce doğum yapmış biri için büyük adım" notunu düşmüştü. Diyet ve sporla formuna kavuşmaya çalışan Karaca, kısa sürede değişim yaşadığını da ifade etti.
ANNELİK SÜRECİNE DAİR SAMİMİ İTİRAF
Duygusal paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu, daha önce de "Bugün tam 9 ay oldu. Karnımda geçirdiği süre kadar dünyada geçirmiş oldu" sözleriyle annelik sürecine dair hislerini takipçileriyle paylaşmıştı.