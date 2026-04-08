Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı.
9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen Bengü, Melek Mosso ve Mustafa Ceceli'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi, gözaltına alındı. İfade, saç ve kan örneklerinin alınmasının ardından isimler serbest bırakıldı. Gelişmenin ardından ünlü isimlerden peş peşe açıklamalar geldi.
MUSTAFA CECELİ AÇIKLAMA YAPTI
Serbest bırakılan isimlerden Mustafa Ceceli, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak iddialara tepki gösterdi.
Ceceli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Herkese iyi akşamlar. Gerçekten böyle bir video çekmek zorunda kaldığım için inanamıyorum. Bugün hepinizin malumu kamuoyuna yansıyan konuyla alakalı gerekli prosedürler tamamlandı ve akla, mantığa, hayale hiçbir şekilde sığmayan bu iftiralarla bir alakam olmaması sebebiyle serbestlik kararı verildi.
"KİMLER OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"
Ceceli sözlerinin devamında yaşanan süreci "algı operasyonu" olarak nitelendirerek, "Bu algı operasyonunu yürüten, karalama kampanyasını, itibar suikastını yapanların kimler olduğunun farkındayım ve tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim" dedi.
BENGÜ'NÜN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Bengü ise açıklamasını avukatı aracılığıyla yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
T.C. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan müvekkil Bengü Erden, ilgili ifade işlemlerinin tamamlanmasını takiben kolluk biriminden ayrılmıştır. Kendisini yakinen tanıyan aile, iş ve özel çevresi tarafından da çok iyi bilindiği üzere; müvekkil Bengü Erden, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmamıştır.
"UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE KULLANMAMIŞTIR"
Bengü'nün avukatı kamuoyuna çağrıda bulunarak, "Müvekkilin öncelikle bir anne olması sebebiyle; konu ile ilgili yorum ve haberlerde hassasiyet ile gerçeği yansıtmayan iddia ve haberlere itibar edilmemesini saygıyla rica ederiz." ifadelerini kullandı.
"BEN KENDİME GÜVENİYORUM
Operasyon kapsamında adı geçen Simge Sağın ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sağın, yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi:
Öncelikle bugün çok zor ve yorucu bir gün geçirdim ama yine de sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Bugün orada saç ve kan testimi yaptırdım. Ardından az önce sağlık bakanlığı onaylı bir laboratuvarda tekrardan testimi yaptırdım. Arkadaşlar, ben kendime güveniyorum. Sonuçları da sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum.