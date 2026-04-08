Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu? Milyonların önünde ayrılık düellosu!

Kara para aklama davasıyla uzun süre gündemden düşmeyen Dilan-Engin Polat çifti, dün akşam sosyal medya hesapları üzerinden karşılıklı paylaşımlarla birbirlerine savaş açarak boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Engin Polat'ın "Ömrümü yedin" çıkışıyla alevlenen kavgada tarafların özel hayatlarını Instagram hikayelerine taşıması, "Yeni bir takipçi oyunu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Cezaevi Günlerini Geride Bırakıp Lüks Hayatına Ve Sosyal Medya Şovlarına Kaldığı Yerden Devam Eden Dilan Polat, Boşanma İddialarıyla Gündeme Geldi. Ancak Bu...

Cezaevi günlerini geride bırakıp lüks hayatına ve sosyal medya şovlarına kaldığı yerden devam eden Dilan Polat, boşanma iddialarıyla gündeme geldi. Ancak bu kararın aile içinde alınmak yerine, milyonlarca takipçinin gözü önünde Instagram hikayelerinde verilmesi "reklam mı, gerçek mi?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.

Yine Mi Aynı Senaryo? Hatırlanacağı Üzere Dilan Polat, Daha Önce De "Evi Terk Ettim" Diyerek Sosyal Medyanın Dikkatini Çekmeyi Başarmış Ancak Kısa Süre Sonra...

YİNE Mİ AYNI SENARYO?

Hatırlanacağı üzere Dilan Polat, daha önce de "evi terk ettim" diyerek sosyal medyanın dikkatini çekmeyi başarmış ancak kısa süre sonra lüks villasına geri dönmüştü. Bundan dolayı sosyal medyada "Yine mi aynı senaryo?" sorusu gündeme geldi.

"Biz Zarar Ziyanız" Sosyal Medyadaki Karşılıklı Atışmanın Fitilini Dilan Polat'ın "Bu Kez Kesin Ayırma Kararı Aldım" Sözleri Ateşledi. Polat Sosyal Medya...

"BİZ ZARAR ZİYANIZ"

Sosyal medyadaki karşılıklı atışmanın fitilini Dilan Polat'ın "Bu kez kesin ayırma kararı aldım" sözleri ateşledi. Polat sosyal medya hesabından şu ifadeleri yayınladı:

"Seninle yollarımızı ayırma kararı aldım. Bu kez kesin aldım! Sizin aile, sen hepiniz komple bensiz daha mutlu olursunuz diye düşünüyordum zaten. Ben neyim ki, kimim ki... Biz zarar ziyanız. Ben hassas ve sevgi, aşk insanıyım. Sevgi, ilgi seviyorum. Sen beni anlamıyorsun, ben anlatmaya çalışıyorum. Ne yaparsanız yapın benden sonra... Seninle yollarımız bugünden sonra ayrılıyor. Sana o laf taşıyana da selam söyle, seni arkadan doldurana da ayrıca selam söyle."

"Ömrümü Yedin" Çıkışı! Engin Polat'tan İse Eşine Aynı Tondan Cevap Geldi. "Asıl Ben Senin Dengesizliklerine Katlandım" Diyen Polat, "Ömrümü Yedin, Saçım Sakalım...

"ÖMRÜMÜ YEDİN" ÇIKIŞI!

Engin Polat'tan ise eşine aynı tondan cevap geldi. "Asıl ben senin dengesizliklerine katlandım" diyen Polat, "Ömrümü yedin, saçım sakalım ağardı seninle uğraşmaktan" diyerek adeta içini döktü. Evin 50 kişilik arkadaş grubuyla dolup taşmasından şikayet eden Engin Polat, kendisini sakinlik ve huzur isteyen adam olarak tanımlarken; Dilan Polat'a "Bencilliğini al ve git" diyerek kapıyı gösterdi.

Klavye Delikanlılığı Mı, Gerçek Hüsran Mı? Polat Çiftinin Boşanma Gibi Ciddi Bir Meseleyi "Yav He He, Ben İblisim, Ben Deccalim" Gibi Metinlerle Sosyal Medyada...

KLAVYE DELİKANLILIĞI MI, GERÇEK HÜSRAN MI?

Polat çiftinin boşanma gibi ciddi bir meseleyi "Yav he he, ben iblisim, ben deccalim" gibi metinlerle sosyal medyada paylaşması, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından izleyiciye oynamak olarak yorumlandı.

Saçının Beyazlamasını Eşine Bağlayan Engin Polat İle "Ben Sevgi İnsanıyım" Diyerek Mağduriyet Yaratan Dilan Polat Arasındaki Bu Krizin, Yine Bir Pr Çalışması Mı...

Saçının beyazlamasını eşine bağlayan Engin Polat ile "Ben sevgi insanıyım" diyerek mağduriyet yaratan Dilan Polat arasındaki bu krizin, yine bir PR çalışması mı olduğu yoksa gerçekten adliye koridorlarına taşınıp taşınmayacağı merak konusu.

🔍 Daha Önce Ne Olmuştu? Engin Polat'ın Kendisi De Dahil Olmak Üzere Herkesi Evden Kovduğunu Söyleyerek Gece Gece Evi Terk Eden Dilan Polat, Yardımcısı Ve...

🔍 DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?
Engin Polat'ın kendisi de dahil olmak üzere herkesi evden kovduğunu söyleyerek gece gece evi terk eden Dilan Polat, yardımcısı ve kuaförüyle beraber soluğu ablası Sıla Doğu'nun evinde almıştı. Sosyal medya üzerinden eşine göndermelerde bulunan Polat, çok kararlı olduğunu söylemiş ve boşanacaklarını duyurmuştu. Daha sonra ise eşini affedip lüks villasına dönmüştü.

Merak Edilenler Dilan Polat Ve Engin Polat Gerçekten Boşanıyor Mu? Çift Sosyal Medya Üzerinden Karşılıklı Olarak Ayrılık Kararı Aldıklarını Duyurdu Ancak Henüz...

MERAK EDİLENLER

Dilan Polat ve Engin Polat gerçekten boşanıyor mu?

Çift sosyal medya üzerinden karşılıklı olarak ayrılık kararı aldıklarını duyurdu ancak henüz resmi bir boşanma davası açıldığına dair bilgi bulunmuyor.

Engin Polat neden şikayetçi?

Engin Polat, evin sürekli kalabalık olmasından, eşinin tutarsız hareketlerinden ve bencilliğinden şikayet ederek "ömrüm bitti" ifadelerini kullandı.