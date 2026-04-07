Kızının doğa sevgisine ve merhametine vurgu yapan Mengüç, şu ifadeleri kullandı: "1 Nisan bahar ile gelen kızım... Kalbinde tomurcuk çiçekleri açan, denize aşık, doğayı seven, hayvanları ve her canlıyı koruyan merhametli canım kızım. Yaşadığım sürece arkanda dağ olacağım söz. Yaşadığım sürece gülmelerini, kahkahalarını eksik etmeyeceğim sana söz. Rabbim yolunu gül bahçesinden mis kokular ile hayalleri, sevinçlerini, sağlığını her daim güçlü kılsın. Seni seviyorum Sevde'm"

HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ! Duygusal mesajın ötesinde, sosyal medya kullanıcılarının asıl dikkatini çeken nokta baba-kız arasındaki inanılmaz benzerlik oldu. Sevde'nin babasına olan benzerliği için "Hık demiş burnundan düşmüş", "Tarık Mengüç'ün kopyası" yorumları yapıldı.

Ünlü şarkıcının kameralardan uzak büyüttüğü kızı Sevde Mengüç, duru güzelliği ve babasıyla olan samimi pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

🔍 TARIK MENGÜÇ KİMDİR? Roman müziğinin modern yüzü olarak tanınan Tarık Mengüç, özellikle 2000'li yılların başında yakaladığı büyük popülariteyle adını geniş kitlelere duyurdu. Sadece şarkıcılığıyla değil, kendine has dans stili ve renkli kişiliğiyle de ekranların vazgeçilmez simalarından biri haline geldi. Aile hayatına verdiği önemle bilinen Mengüç, magazin dünyasının kaotik yapısından uzak kalarak sanatını ve babalık görevini dengeleyen ender isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.