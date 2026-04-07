2004 yılında çıkardığı "Şak Şuka" şarkısıyla hafızalarımıza kazınan ve Roman müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Tarık Mengüç, bu kez hayranlarını şaşırtan bir aile karesiyle gündeme geldi.
Sanat hayatındaki başarısını Funda Mengüç ile sürdürdüğü mutlu evliliğiyle taçlandıran ünlü şarkıcı, iki çocuk babası kimliğini genellikle magazin dünyasından uzak tutmayı tercih ediyordu. Ancak bu kural, kızı Sevde'nin doğum günüyle birlikte bozuldu.
"YAŞADIĞIM SÜRECE ARKANDA DAĞ OLACAĞIM SÖZ"
1 Nisan'da dünyaya gelen kızı Sevde için peş peşe kareler yayımlayan Mengüç, paylaşıma eklediği mektup tadındaki notla takipçilerinin yüreğine dokundu.
Kızının doğa sevgisine ve merhametine vurgu yapan Mengüç, şu ifadeleri kullandı:
"1 Nisan bahar ile gelen kızım... Kalbinde tomurcuk çiçekleri açan, denize aşık, doğayı seven, hayvanları ve her canlıyı koruyan merhametli canım kızım. Yaşadığım sürece arkanda dağ olacağım söz. Yaşadığım sürece gülmelerini, kahkahalarını eksik etmeyeceğim sana söz. Rabbim yolunu gül bahçesinden mis kokular ile hayalleri, sevinçlerini, sağlığını her daim güçlü kılsın. Seni seviyorum Sevde'm"
HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ!
Duygusal mesajın ötesinde, sosyal medya kullanıcılarının asıl dikkatini çeken nokta baba-kız arasındaki inanılmaz benzerlik oldu. Sevde'nin babasına olan benzerliği için "Hık demiş burnundan düşmüş", "Tarık Mengüç'ün kopyası" yorumları yapıldı.
Ünlü şarkıcının kameralardan uzak büyüttüğü kızı Sevde Mengüç, duru güzelliği ve babasıyla olan samimi pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.
🔍 TARIK MENGÜÇ KİMDİR?
Roman müziğinin modern yüzü olarak tanınan Tarık Mengüç, özellikle 2000'li yılların başında yakaladığı büyük popülariteyle adını geniş kitlelere duyurdu. Sadece şarkıcılığıyla değil, kendine has dans stili ve renkli kişiliğiyle de ekranların vazgeçilmez simalarından biri haline geldi. Aile hayatına verdiği önemle bilinen Mengüç, magazin dünyasının kaotik yapısından uzak kalarak sanatını ve babalık görevini dengeleyen ender isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.
MERAK EDİLENLER
Tarık Mengüç'ün kaç çocuğu var?
Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç'ten Baran Mengüç ve Sevde Mengüç adlarında 2 çocuğu vardır.
Baran Mengüç kimdir?
Baran Mengüç, 28 Haziran 2003 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya geldi. R&B /Pop sanatçısı, Hip-Hop dansçısı ve söz yazarıdır.