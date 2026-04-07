Tarık Mengüç'ten “Sütlü çikolatam” dediği kızına duygusal kutlama! Gören hayran kaldı

Roman müziğinin sevilen ismi Tarık Mengüç, yıllardır kameralardan uzak tuttuğu kızı Sevde’nin yeni yaşını sosyal medyada yaptığı duygu yüklü bir paylaşımla kutladı. Ünlü şarkıcı kızına olan bağlılığını "Yaşadığım sürece arkanda dağ olacağım" sözleriyle gözler önüne sererken Sevde güzelliğiyle hayran bıraktı.

Tarık Mengüç'ten “Sütlü çikolatam” dediği kızına duygusal kutlama! Gören hayran kaldı
  • Şarkıcı Tarık Mengüç, kızı Sevde Mengüç'ün 1 Nisan'daki doğum günü için sosyal medyadan duygusal bir mesaj paylaştı.
  • Sevde Mengüç'ün babasına olan fiziksel benzerliği sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
  • Tarık Mengüç, eşi Funda Mengüç ile evli olup Sevde ve Baran adlarında iki çocuk babasıdır.
  • Şarkıcı, aile hayatını genellikle magazin dünyasından uzak tutmayı tercih ediyor.

2004 yılında çıkardığı "Şak Şuka" şarkısıyla hafızalarımıza kazınan ve Roman müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Tarık Mengüç, bu kez hayranlarını şaşırtan bir aile karesiyle gündeme geldi.

Sanat hayatındaki başarısını Funda Mengüç ile sürdürdüğü mutlu evliliğiyle taçlandıran ünlü şarkıcı, iki çocuk babası kimliğini genellikle magazin dünyasından uzak tutmayı tercih ediyordu. Ancak bu kural, kızı Sevde'nin doğum günüyle birlikte bozuldu.

Tarık Mengüç’ün kızı Sevde büyüdü

Tarık Mengüç'ten “Sütlü çikolatam” dediği kızına duygusal kutlama! Gören hayran kaldı-3

"YAŞADIĞIM SÜRECE ARKANDA DAĞ OLACAĞIM SÖZ"

1 Nisan'da dünyaya gelen kızı Sevde için peş peşe kareler yayımlayan Mengüç, paylaşıma eklediği mektup tadındaki notla takipçilerinin yüreğine dokundu.

Tarık Mengüç'ten “Sütlü çikolatam” dediği kızına duygusal kutlama! Gören hayran kaldı-4

Kızının doğa sevgisine ve merhametine vurgu yapan Mengüç, şu ifadeleri kullandı:

"1 Nisan bahar ile gelen kızım... Kalbinde tomurcuk çiçekleri açan, denize aşık, doğayı seven, hayvanları ve her canlıyı koruyan merhametli canım kızım. Yaşadığım sürece arkanda dağ olacağım söz. Yaşadığım sürece gülmelerini, kahkahalarını eksik etmeyeceğim sana söz. Rabbim yolunu gül bahçesinden mis kokular ile hayalleri, sevinçlerini, sağlığını her daim güçlü kılsın. Seni seviyorum Sevde'm"

Tarık Mengüç'ten “Sütlü çikolatam” dediği kızına duygusal kutlama! Gören hayran kaldı-5

HIK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ!

Duygusal mesajın ötesinde, sosyal medya kullanıcılarının asıl dikkatini çeken nokta baba-kız arasındaki inanılmaz benzerlik oldu. Sevde'nin babasına olan benzerliği için "Hık demiş burnundan düşmüş", "Tarık Mengüç'ün kopyası" yorumları yapıldı.

Tarık Mengüç'ten “Sütlü çikolatam” dediği kızına duygusal kutlama! Gören hayran kaldı-6

Ünlü şarkıcının kameralardan uzak büyüttüğü kızı Sevde Mengüç, duru güzelliği ve babasıyla olan samimi pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Tarık Mengüç'ten “Sütlü çikolatam” dediği kızına duygusal kutlama! Gören hayran kaldı-7

🔍 TARIK MENGÜÇ KİMDİR?

Roman müziğinin modern yüzü olarak tanınan Tarık Mengüç, özellikle 2000'li yılların başında yakaladığı büyük popülariteyle adını geniş kitlelere duyurdu. Sadece şarkıcılığıyla değil, kendine has dans stili ve renkli kişiliğiyle de ekranların vazgeçilmez simalarından biri haline geldi. Aile hayatına verdiği önemle bilinen Mengüç, magazin dünyasının kaotik yapısından uzak kalarak sanatını ve babalık görevini dengeleyen ender isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Tarık Mengüç'ten “Sütlü çikolatam” dediği kızına duygusal kutlama! Gören hayran kaldı-8

MERAK EDİLENLER

Tarık Mengüç'ün kaç çocuğu var?

Tarık Mengüç'ün eşi Funda Mengüç'ten Baran Mengüç ve Sevde Mengüç adlarında 2 çocuğu vardır.

Baran Mengüç kimdir?

Baran Mengüç, 28 Haziran 2003 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya geldi. R&B /Pop sanatçısı, Hip-Hop dansçısı ve söz yazarıdır.

