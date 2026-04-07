Milli takımın yıldız ismi, Yunanistan'ın Panathinaikos takımının basketbol oyuncusu Cedi Osman mahkemelik oldu.
OĞLU VE GELİNİ KİRACIYA TALEP
Cedi Osman'ın babası Sermet Osman, Şişli'de 2021 yılından beri kirada olan dairesini oğlu Cedi Osman ve gelini oyuncu Ebru Şahin için tahliye etmek istedi. Sermet Osman'ın tahliye talebine kiracısı M. A., ret kararı verdi. Bunun üzerine Sermet Osman geçtiğimiz haftalarda İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutarak tahliye davası açtı.
TAHLİYE DAVASI AÇTI
Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre Sermet Orhan dilekçesinde Kadıköy'de oturan oğlu Cedi Osman ve gelini Ebru Şahin'in kiralık olarak oturdukları evde masraflarının çok olduğunu belirtti. Osman dilekçesinde oğlu ve gelininin kendi evinde kalmasının yerinde olacağını belirterek ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açtığını dile getirdi.
TALEBİ REDDETTİ
M. A., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu cevap dilekçesinde Cedi Osman'ın Yunanistan'da basketbol oyuncusu olduğunu ve orada bir yaşam sürdüğünü, ihtiyacın samimi olmadığını ifade etti. Yurt dışında yaşayan bir kişinin Kadıköy'de oturmasının mantığa aykırı olduğunu, bu nedenle tahliye talebini ret ettiğini söyledi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
stanbul Sulh Hukuk Mahkemesi davayı kabul etti. Ancak geçtiğimiz günlerde Osman ailesi ve kiracı M. A., arasında bir gelişme yaşandı. Taraflar arasında anlaşmanın sağlanması üzerine ev, kiracı M.A., tarafından tahliye edildi. Dosya kapandı.