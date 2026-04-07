TALEBİ REDDETTİ

M. A., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu cevap dilekçesinde Cedi Osman'ın Yunanistan'da basketbol oyuncusu olduğunu ve orada bir yaşam sürdüğünü, ihtiyacın samimi olmadığını ifade etti. Yurt dışında yaşayan bir kişinin Kadıköy'de oturmasının mantığa aykırı olduğunu, bu nedenle tahliye talebini ret ettiğini söyledi.