Türk sanat müziğinin renkli isimlerinden Safiye Soyman, bu kez sahne performansıyla değil geçirdiği estetik operasyonla gündeme geldi.
BOYUN VE YARIM YÜZ GERME İŞLEMİ
Yakın dostu Seda Sayan'ın izinden giden Soyman, daha önce yaptırdığı Fransız askısının ardından yeni bir operasyon daha geçirdi. Ünlü sanatçı, boyun ve yarım yüz germe işlemi yaptırırken, gıdı bölgesine de müdahale ettirdi.
"YEPYENİ SAFİYE SOYMAN"
Operasyon sürecini kayıt altına alan Soyman'ın yanında Seda Sayan'ın da olduğu görüldü. son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Araç içinde çektiği videoda kendisini inceleyen sanatçı, "Nasıl beğendiniz mi? Ben Safiye Soyman, ben size doymam. Baya güzel olmuş ya, süper. İşte size yepyeni Safiye Soyman" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.
"ÇOK GÜZEL OLMUŞ"
Safiye Soyman'ın yeni görünümü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden "gençleşmiş", "yaşını göstermiyor" ve "çok güzel olmuş" gibi yorumlar geldi.
"HİÇ KIPIRDAMADAN UYUYORUM"
Öte yandan Soyman, geçtiğimiz aylarda güzellik sırrını da paylaşarak "Cildim kırışmasın diye dümdüz ve hiç kıpırdamadan uyuyorum" sözleriyle dikkat çekmişti. Estetik hamlesiyle yeniden konuşulan ünlü sanatçı, enerjisi ve iddialı açıklamalarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
Melissa Vargas ve Zehra Güneş küstü mü? Filenin Sultanları'nda şarkılı gönderme
“Sütlü çikolatam” dediği kızına duygusal kutlama!