Simge Sağın sevgilisi İlkay Şencan'ı düzgün, yetenekli ve vicdanlı biri olarak tanımladı.

Yaklaşık 4 yıldır hayatında kimse olmayan Sağın, törene DJ İlkay Şencan ile el ele katılarak yeni bir aşka yelken açtığını resmen duyurdu.

"TÜM İYİ ÖZELLİKLER ONDA TOPLANMIŞ"

İlişkisinin başlangıç sürecini büyük bir heyecanla anlatan Simge Sağın, "Tanıdığım anda hislerim kabardı. Düzgün, kalbi çok güzel, yetenekli ve vicdanlı biri. Tüm iyi özellikler onda toplanmış gibi. Bu ilişki çok tatlı bir şekilde başladı" diyerek sevgilisine övgüler yağdırdı.