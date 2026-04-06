Dün akşam düzenlenen bir ödül töreninde "Pop Kadın Sanatçı" ödülünü kucaklayan Simge Sağın, asıl sürprizi özel hayatıyla yaptı.
Yaklaşık 4 yıldır hayatında kimse olmayan Sağın, törene DJ İlkay Şencan ile el ele katılarak yeni bir aşka yelken açtığını resmen duyurdu.
"TÜM İYİ ÖZELLİKLER ONDA TOPLANMIŞ"
İlişkisinin başlangıç sürecini büyük bir heyecanla anlatan Simge Sağın, "Tanıdığım anda hislerim kabardı. Düzgün, kalbi çok güzel, yetenekli ve vicdanlı biri. Tüm iyi özellikler onda toplanmış gibi. Bu ilişki çok tatlı bir şekilde başladı" diyerek sevgilisine övgüler yağdırdı.
DJ İlkay Şencan ise " Bu ilişki gidebileceği en iyi yer nereyse oraya gider. Biz şu an çok mutluyuz" sözleriyle beraberliklerinin gidişatından memnun olduklarını dile getirdi.
OLAYIN GEÇMİŞİ: "NAZARA GELMEK İSTEMİYORUM"
Daha önce yaptığı açıklamada ilişkisini göz önünde yaşamayı tercih etmediğini belirten şarkıcı, "Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. Tatlı bir ilişki içindeyim. İnşallah bir ömür boyu gider" diye konuştu. "El ele ne zaman görürüz" sorusuna da yanıt veren Sağın, "Yakında" diyerek gülmüştü.
