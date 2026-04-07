Pelin Akil Baran Bölükbaşı sorusunu geçiştirdi: "Aramızda bir ilişki kuruyorsunuz"

Pelin Akil ile Baran Bölükbaşı hakkında çıkan aşk iddiaları magazin dünyasında gündem oldu. Ünlü oyuncu, söylentilere ne “evet” dedi ne de “hayır”. Özel hayatıyla ilgili konuşmak istemediğini açıkça dile getiren Akil’in sözleri merakı daha da artırdı. Gözler iddiaların odağındaki Baran Bölükbaşı'na çevrildi.

Pelin Akil Baran Bölükbaşı sorusunu geçiştirdi: "Aramızda bir ilişki kuruyorsunuz"

Magazin dünyasında son günlerin en çok konuşulan iddialarından biri, Pelin Akil ile meslektaşı Baran Bölükbaşı arasında yeni bir aşkın başladığı yönünde oldu. İddiaların kısa sürede yayılması üzerine gözler ünlü oyuncuya çevrildi.

Pelin Akil, Anıl Altan ve kızları

EVLİLİKLERİNİ SONLANDIRDILAR

Bir döneme damga vuran "Arka Sıradakiler" dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında evlenmişti. Çiftin bu evlilikten 2019 yılında Alin ve Lina adını verdikleri ikiz kızları dünyaya gelmişti. Ancak uzun süre örnek gösterilen çift, geçtiğimiz ağustos ayında evliliklerini sonlandırma kararı alarak boşandıklarını açıklamıştı.

Pelin Akil Baran Bölükbaşı sorusunu geçiştirdi: "Aramızda bir ilişki kuruyorsunuz"-3

KULİSLERDE DOLAŞAN İDDİA

Boşanmanın ardından özel hayatıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil hakkında ortaya atılan yeni aşk iddiası, magazin kulislerini hareketlendirdi.

Pelin Akil Baran Bölükbaşı sorusunu geçiştirdi: "Aramızda bir ilişki kuruyorsunuz"-4

"YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR"

Pelin Akil ile Baran Bölükbaşı'nın bir süredir birbirlerini tanıma aşamasında olduğu iddia edildi. Öne sürülen bir diğer detayda ise Bölükbaşı'nın, Akil'in başrolünde yer aldığı tiyatro oyununu ön sıradan izleyerek destek verdiği yer aldı. Sahne arkasındaki bu yakınlık, "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını da beraberinde getirdi.

Baran Bölükbaşı

NE DOĞRULADI NE DE YALANLADI

Konuya ilişkin sorulara bir röportaj sırasında yanıt veren Pelin Akil, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Aşk iddialarını ne doğrulayan ne de yalanlayan oyuncu, "Baran ile aramızda bir ilişki kuruyorsunuz. Ben özel hayatım hakkında konuşmamayı çok uzun zaman önce bıraktım. O yüzden başarılarımızı, yaptıklarımızı konuşalım" ifadelerini kullandı.

Pelin Akil Baran Bölükbaşı sorusunu geçiştirdi: "Aramızda bir ilişki kuruyorsunuz"-6

KONUYU KAPATTI

Akil'in belirsiz cevabına ise muhabirin "O zaman hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu ise yanıtsız kaldı. Ünlü oyuncu, "Bugünün var mıdır, yok mudur diyelim efendim, teşekkür ederim" diyerek konuyu kapatmayı tercih etti.

Pelin Akil Baran Bölükbaşı sorusunu geçiştirdi: "Aramızda bir ilişki kuruyorsunuz"-7

GÖZLER BÖLÜKBAŞI'NA ÇEVRİLDİ

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu açıklama, iddiaları daha da güçlendirirken, gözler şimdi Baran Bölükbaşı cephesinden gelecek olası açıklamaya çevrildi.

