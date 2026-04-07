Magazin dünyasında son günlerin en çok konuşulan iddialarından biri, Pelin Akil ile meslektaşı Baran Bölükbaşı arasında yeni bir aşkın başladığı yönünde oldu. İddiaların kısa sürede yayılması üzerine gözler ünlü oyuncuya çevrildi.
EVLİLİKLERİNİ SONLANDIRDILAR
Bir döneme damga vuran "Arka Sıradakiler" dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında evlenmişti. Çiftin bu evlilikten 2019 yılında Alin ve Lina adını verdikleri ikiz kızları dünyaya gelmişti. Ancak uzun süre örnek gösterilen çift, geçtiğimiz ağustos ayında evliliklerini sonlandırma kararı alarak boşandıklarını açıklamıştı.
KULİSLERDE DOLAŞAN İDDİA
Boşanmanın ardından özel hayatıyla gündemden düşmeyen Pelin Akil hakkında ortaya atılan yeni aşk iddiası, magazin kulislerini hareketlendirdi.
"YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR"
Pelin Akil ile Baran Bölükbaşı'nın bir süredir birbirlerini tanıma aşamasında olduğu iddia edildi. Öne sürülen bir diğer detayda ise Bölükbaşı'nın, Akil'in başrolünde yer aldığı tiyatro oyununu ön sıradan izleyerek destek verdiği yer aldı. Sahne arkasındaki bu yakınlık, "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını da beraberinde getirdi.
NE DOĞRULADI NE DE YALANLADI
Konuya ilişkin sorulara bir röportaj sırasında yanıt veren Pelin Akil, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Aşk iddialarını ne doğrulayan ne de yalanlayan oyuncu, "Baran ile aramızda bir ilişki kuruyorsunuz. Ben özel hayatım hakkında konuşmamayı çok uzun zaman önce bıraktım. O yüzden başarılarımızı, yaptıklarımızı konuşalım" ifadelerini kullandı.
KONUYU KAPATTI
Akil'in belirsiz cevabına ise muhabirin "O zaman hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu ise yanıtsız kaldı. Ünlü oyuncu, "Bugünün var mıdır, yok mudur diyelim efendim, teşekkür ederim" diyerek konuyu kapatmayı tercih etti.
GÖZLER BÖLÜKBAŞI'NA ÇEVRİLDİ
Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu açıklama, iddiaları daha da güçlendirirken, gözler şimdi Baran Bölükbaşı cephesinden gelecek olası açıklamaya çevrildi.
