"YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR" Pelin Akil ile Baran Bölükbaşı'nın bir süredir birbirlerini tanıma aşamasında olduğu iddia edildi. Öne sürülen bir diğer detayda ise Bölükbaşı'nın, Akil'in başrolünde yer aldığı tiyatro oyununu ön sıradan izleyerek destek verdiği yer aldı. Sahne arkasındaki bu yakınlık, "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorularını da beraberinde getirdi.

Baran Bölükbaşı NE DOĞRULADI NE DE YALANLADI Konuya ilişkin sorulara bir röportaj sırasında yanıt veren Pelin Akil, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Aşk iddialarını ne doğrulayan ne de yalanlayan oyuncu, "Baran ile aramızda bir ilişki kuruyorsunuz. Ben özel hayatım hakkında konuşmamayı çok uzun zaman önce bıraktım. O yüzden başarılarımızı, yaptıklarımızı konuşalım" ifadelerini kullandı.