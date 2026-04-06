Türk sanat müziğinin "Diva"sı olarak anılan Bülent Ersoy, bu kez sahne performansıyla değil gece yarısı yaşadığı ilginç bir anıyla gündeme geldi.
ÖZEL OLARAK KÖFTECİYİ AÇTIRDI
Gece saat 02.00 sularında acıkan ünlü sanatçı, köfte isteğine karşı koyamadı. Lüks tercihleriyle sık sık adından söz ettiren Ersoy, bu kez farklı bir yöntemle dikkat çekti ve özel olarak bir köfteciyi açtırdı.
USTAYI YATAĞINDAN KALDIRDI
Restoranın kapalı olmasına rağmen ekip, Ersoy'un isteği üzerine ustayı yatağından kaldırarak mutfağı yeniden açtı. Hazırlanan köfte ve künefe, kısa sürede ünlü sanatçı için servis edildi. Ancak Bülent Ersoy, mekana girmeyi tercih etmedi. Gold kaplama Tesla aracından inmeyen sanatçı, yemeğini aracında yedi. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
ALIŞKANLIĞINI FARKLI BOYUTA TAŞIDI
Daha önce de köfteye olan düşkünlüğüyle bilinen Ersoy'un, canı çektiğinde yakın dostlarının evine giderek köfte yediği biliniyor. TRT sanatçılarından Mehsem Özşimşir'in evine de zaman zaman gittiği öğrenilen Diva, bu alışkanlığını bu kez farklı bir boyuta taşıdı.
SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ
Gece yarısı köfte keyfiyle dikkat çeken Bülent Ersoy'un bu hamlesi, sosyal medyada hem şaşkınlık hem de eğlenceli yorumlarla karşılandı.