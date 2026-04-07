FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda omuz omuza elde ettikleri altın madalyalarla ülkemizi gururlandıran Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş ve Melissa Vargas cephesinde sular durulmuyor.
DOSTLUK SOSYAL MEDYADA BLOKLANDI
Yaklaşık iki yıldır yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikiliden Melissa Vargas'ın, Zehra Güneş'i Instagram'da silmesiyle başlayan kriz, Güneş'in de karşı hamle yaparak Vargas'ı takipten çıkmasıyla zirveye ulaştı.
"SENİNLE HİÇBİR BAĞ KURAMIYORUM!"
Kriz iddiaları voleybol dünyasını sallarken, Melissa Vargas'tan manidar bir paylaşım geldi. Billie Eilish'in "Happier Than Ever" şarkısını "2021'de seviyordum, 2026'da anladım" notuyla paylaşan Vargas, şarkının şu çarpıcı sözlerine yer verdi:
"Seninle hiçbir bağ kuramıyorum, gerçekten de kuramıyorum. Çünkü ben kendime asla böyle kötü davranmazdım. Bu şehirden nefret etmemi sağladın..."
İNTERNETTE ATIP TUTMADIM!
Vargas'ın paylaştığı şarkıda geçen "Senin hakkında internette atıp tutmadım, kimseye seninle ilgili kötü bir şey söylemedim" ifadeleri, Zehra Güneş'e doğrudan bir mesaj olarak yorumlandı. Taraftarlar arasında şok etkisi yaratan bu şarkılı atışma, sahadaki iki dev ismin arasındaki köprülerin tamamen atıldığını kanıtlar nitelikteydi.
Bu gizemli krizin ardından Vargas'ın hayranları ünlü voleybolcuyu yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımın ardından şu yorumlarda bulundu:
MERAK EDİLENLER
Melissa Vargas ve Zehra Güneş neden küstü?
İkilinin birbirlerini sosyal medyada takipten çıkması ve Vargas'ın manidar bir şarkı paylaşmasıyla kriz açığa çıktı; ancak gerginliğin kesin nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı.
Vargas'ın paylaştığı şarkının adı ne?
Melissa Vargas, Billie Eilish'in Happier Than Ever şarkısını paylaştı.