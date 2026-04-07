Temizlik konusundaki titizliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kadir Ezildi, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
"BABA OLUYOR" İDDİALARI
Uzun süredir eşi Gamze Türkmen ile mutlu bir evlilik sürdüren Ezildi hakkında son dönemde "baba oluyor" iddiaları sıkça konuşuluyordu. Nişan, nikah ve görkemli düğünleriyle adlarından söz ettiren çift, sosyal medyada da yoğun ilgi görmüştü.
BEBEK FİGÜRÜ ŞÜPHE UYANDIRDI
Özellikle Ezildi'nin doğum günü kutlamasında pastasında yer alan bebek figürü, "bebek mi geliyor?" sorularını beraberinde getirmişti. Kutlama sırasında yapılan "Allah tez vakitte" yorumları da bu iddiaları güçlendirmişti.
"HER ŞEYİN ZAMANI VAR"
Son olarak bir ödül törenine katılan Kadir Ezildi, bitmek bilmeyen söylentilere açıklık getirdi. Ünlü isim, "İstediğimiz bu, bana çok yazıyorlar şöyle kara kaşlı oğlunuz olsun diye. Her şeyin zamanı var diye bekliyoruz. Şu an öyle bir şey yok. Çünkü yaza kardeşimin düğünü var, koşturmacamız var. Onu da bir atlatalım. Bu tabii ki en çok bizi ilgilendiren bir durum. Olursa da haberiniz olur, böyle bir şeyi neden saklayalım?" sözleriyle iddiaları net bir şekilde yalanladı.
SÖYLENTİLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Daha önce de benzer söylentilere sosyal medya üzerinden tepki gösteren Ezildi, "Dilimde tüy bitti" notuyla çıkan haberleri yalanlamıştı. Ünlü sunucu, yaptığı son açıklamayla birlikte "baba oluyor" iddialarına son noktayı koymuş oldu.