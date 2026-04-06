Nişan'dan görüntüler İKİ FARKLI KOMBİN TERCİHİ Evlilik teklifinin ardından ilişkilerini bir adım ileri taşıyan çift, önceki akşam aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı. Nişan gecesinde iki farklı kombin tercih eden Kurtulmuş, isteme sırasında beyaz bir elbise giyerken, kutlama kısmında gri taşlı bir elbiseyle davetlilerin karşısına çıktı.

"SİZİ ÇOK SEVİYORUM CANIM AİLEM" Nişan töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Kurtulmuş, duygularını "Çok heyecanlı ve bir o kadar duygusal bir an yaşadım. Sizi çok seviyorum canım ailem, birlikte çok güzel mutluluklara..." sözleriyle ifade etti.