Bir dönemin fenomen yapımlarından ATV'nin çok izlenen dizisi Selena ile hafızalara kazınan Dilara Kurtulmuş, evlilik yolunda ilk adımı attı.
EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM
Dizide hayat verdiği "Nazlı" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Umutcan Ekmez ile nişanlandı.
SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ
Yıllar içinde farklı projelerde yer alan ve kariyerine sosyal medya üzerinden devam eden Kurtulmuş, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir Umutcan Ekmez ile birlikte olan oyuncu, geçtiğimiz aralık ayında bir müzede sürpriz evlilik teklifi almıştı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kurtulmuş, "En güzel eser, aslında o an" notuyla mutluluğunu dile getirmişti.
İKİ FARKLI KOMBİN TERCİHİ
Evlilik teklifinin ardından ilişkilerini bir adım ileri taşıyan çift, önceki akşam aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı. Nişan gecesinde iki farklı kombin tercih eden Kurtulmuş, isteme sırasında beyaz bir elbise giyerken, kutlama kısmında gri taşlı bir elbiseyle davetlilerin karşısına çıktı.
"SİZİ ÇOK SEVİYORUM CANIM AİLEM"
Nişan töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Kurtulmuş, duygularını "Çok heyecanlı ve bir o kadar duygusal bir an yaşadım. Sizi çok seviyorum canım ailem, birlikte çok güzel mutluluklara..." sözleriyle ifade etti.
ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Nişan töreninde Kurtulmuş'u bu özel gününde rol arkadaşları Zeynep Özkaya, Jennifer Boyner ve Gizem Güven de yalnız bırakmadı.